Integrante de Hoy revela que su nieta de 2 años está hospitalizada: “Mi corazón está roto”
La periodista de espectáculos Shanik Berman “reza” por la salud de su nieta Gabriela, quien se encuentra en el hospital por problemas de salud.
Shanik Berman compartió que su nieta se encuentra hospitalizada por problemas de salud. La integrante del programa Hoy reveló la noche de este 24 de enero que la pequeña de 2 años presentó problemas respiratorios.
A través de su cuenta oficial de Instagram, la periodista de espectáculos compartió una fotografía de su nieta desde el hospital, así como las afecciones que presenta en sus vías respiratorias.
“Rezando por mi bebita Gabriela que está en el hospital porque tiene COVID, parainfluenza, un tercer virus y taquicardia… mi corazón está roto en mil pedazos”, escribió.
Aunque Shanik Berman no dio más detalles de la salud de su nieta de 2 años, varios de sus seguidores se unieron a sus oraciones para la pronta recuperación de la menor.
Hasta el momento, Karla Berman, hija de la periodista de espectáculos, no ha dado detalles sobre la salud de su pequeña.
¿Quiénes son las nietas de Shanik Berman?
Fruto del matrimonio de su hija menor Karla Berman con Carlos Schvartzman, Shanik se convirtió en abuela de cinco niñas: Emilia, Victoria, Daniela, Shani y Gabriela, esta última llegó al mundo el 14 de julio de 2021.