Nieta de Shanik Berman está hospitalizada: tardaron 3 años en detectar enfermedad que padece

Video Karla Berman cumplió el sueño de su madre: Tuvo cinco hijas porque Shanik se lo pidió

La mañana del 19 de septiembre, Shanik Berman informó que su nieta de 15 años había sido hospitalizada tras presentar fuertes dolores.

La periodista de espectáculos expresó su preocupación por la salud de su nieta en el programa Hoy, donde reveló que, a consecuencia de los fuertes dolores, los médicos tuvieron que sedarla.

PUBLICIDAD

“Quiero decirle a mi hija Karlita que todo va a estar bien. Ahorita está hospitalizada Danielita, la más grande de mis niñas”, compartió en el show.

Aunque Shanik Berman no dio detalles sobre la salud de su nieta, sí compartió en el matutino que la adolescente de 15 años se encuentra hospitalizada a causa de la enfermedad de Lyme.

“Por el Lyme disease no aguanta ya los dolores del cuello... por la enfermedad de la garrapata, y la tuvieron que dormir. Le van a inyectar no sé qué para dormirle la columna para que no sienta tanto dolor”, sentenció.

Así informó Shanik la hospitalización de su nieta. Imagen TelevisaUnivision

Tardaron 3 años en detectar enfermedad de Lyme a su nieta

En septiembre de 2023, Shanik Berman reveló que desde hace tiempo luchaba contra la enfermedad de Lyme, la cual en un principio creyó que se trataba de un cuadro de depresión.

En esa misma ocasión, la periodiosta confensó que su nieta tenía este mismo padecimiento y que, debido a los síntomas tan complejos, habían tardado 3 años en detectar la enfermedad.

“Tengo una enfermedad, la de la garrapata del venado (...) Lyme. Lo digo porque se confunde con la depresión... se siente una fatiga tremenda que no puedes ni subir los brazos. Chéquense de Lyme porque si no se checan a tiempo, como le pasó a mi nieta mayor que nos tardamos tres años en detectarlo, te ataca neurológicamente los nervios y muchas cosas”, dijo en septiembre de 2023.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

De acuerdo con Mayo Clinic, "la enfermedad de Lyme es causada por la bacteria Borrelia" y por lo general, los seres humanos contraen la enfermedad de Lyme debido a la picadura de una garrapata que es portadora de la bacteria.

PUBLICIDAD

Los síntomas de la enfermedad de Lyme varían y, por lo general, aparecen entre 3 y 30 días después de que una garrapata infectada pica. Sarpullido, fiebre, dolor de cabeza, cansancio extremo, rigidez articular y dolores musculares son los síntomas más frecuentes.

¿Quiénes son las nietas de Shanik Berman?