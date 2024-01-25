Nieta de Shanik Berman está en el hospital: “no la han podido estabilizar”

Video “Me dio con todo lo que había”: periodista Shanik Berman relata cómo fue la agresión de Lety Calderón

La noche del 24 de enero Shanik Berman informó que su nieta de 2 años había sido hospitalizada de emergencia tras presentar problemas respiratorios.

La periodista de espectáculos expresó en Instagram que su corazón estaba “roto en mil pedazos” ante la delicada situación, ya que Gabriela había sido diagnosticada con “covid, parainfluenza, un tercer virus y taquicardia”.

Aunque la integrante del programa ‘Hoy’ no dio más detalles sobre la salud de su nieta, este jueves reveló a TVyNovelas que Gabriela no ha podido ser estabilizada.

“Gabrielita entró ayer al hospital porque no podía respirar, parecía que tenía un tren en el pecho y dejó de hablar porque no tenía aire. El pediatra dijo que tenía una falta de respiración y que tenía que ir al hospital”, explicó.

“Resulta que con los exámenes que le hicieron tiene covid, influenza, parainfluenza, otra bacteria o virus y aparte tiene mucha taquicardia. Ayer nos dijeron que iba a estar unas horas, pero no pudieron estabilizarla, por eso se quedó a dormir en el hospital. Luego dijeron que saldría hoy en la mañana y no, ya le dijeron (a mi hija) que sigue mala y que tiene que pasar (otra noche) en el hospital”, agregó.

No hay cuartos en el hospital

Shanik Berman atribuye que una reunión familiar pudo haber afectado la salud de su nieta, pues comenzó con problemas respiratorios días después.

Asimismo, aseguró que en el hospital donde se encuentra la menor de sus nietas “no hay cuartos”, ya que todas las habitaciones están “llenos de personas con covid”.

“Tuvimos una fiesta el pasado fin de semana, y la niña bailó, brilló… es más, la niña es tan encantadora que yo siento que le echaron el mal de ojo. Pero ¿qué crees? No hay cuartos… en el hospital no hay cuartos… están llenos de personas con covid…”, detalló visiblemente afectada.

Gabriela, de 2 años, fue hospitalizada tras presentar taquicardia y problemas para respirar. Imagen Shanik Berman / Instagram



“Ya me voy corriendo al hospital a ver a mi bebé. Tiene 2 años y medio; es mi adoración, es todo para mí”, finalizó.

