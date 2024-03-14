Nicola Porcella besa en la boca a conductora de Hoy y le preguntan: ‘¿Qué dice tu marido?’

Video Wendy confiesa que sí se estaba enamorando de Nicola y él reacciona a la inesperada revelación

Tras quedar en segundo lugar en La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella debutó en las telenovelas mexicanas con su personaje de ‘Kenzo’ en ‘El amor no tiene receta’.

Además de su incursión a los melodramas, el peruano es llamado 'El novio de México', hecho que dio a conocer Shanik Berman, conductora de Hoy, quien destapó, este 14 de marzo en pleno programa, que se “besó en la boca” con el influencer.

“Muéranse de la envidia, ¿se quieren morir de la envidia? El novio de México, Nicola Porcella me besó en la boca, muéranse de envidia”, dijo con una sonrisa la periodista, quien no dio más detalles de cuándo y dónde ocurrieron los hechos.

Los presentadores de Hoy reaccionaron ante la declaración de Shanik Berman, quien está casada, por lo que Andrea Legarreta en tono de broma le preguntó: “ ¿Qué dice tu marido ante eso? Porque tú no se lo permitirías”.

Shanik Berman confirmó que no permitiría que su esposo se besara con otra persona que no fuera ella.

Paul Stanley también bromeó con el beso entre la conductora de Hoy y detalló: “Con razón amaneció con fuegos Nicola”.

No es la primera vez que la periodista se besa con algún famoso; en noviembre de 2023, Berman se besó en la boca con Sofía Rivera Torres y hasta provocó la reacción de Eduardo Videgaray, esposo de la actriz.

“Mis dos amores se besan en televisión… ¡no! Con esa imagen me voy a ir a dormir esta y todas las noches del resto de mi vida”, expresó.

Shanik Berman también se besó con Raúl Araiza en 2018 e, incluso, le robó un beso a Emmanuel Palomares en febrero de 2023.

“El pecado de Shanik… Lo que pasa detrás de cámaras en el programa de mi adorada Maxine Woodside. Besando al bombón Emmanuel Palomares”, detalló la conductora cuando besó al protagonista de ‘Vivir de amor’.

¿Quién es el marido de Shanik Berman?

Shanik Berman está casada con el ingeniero Jorge Berman. Fruto de su matrimonio, el cual ha perdurado por años, procrearon a sus dos hijos: Daniel y Karla.