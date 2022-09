Supuesto hijo de Shakira y Santiago Alarcón aparece públicamente por primera vez y denuncia "amenazas"

“¿Cómo me enteré de que era adoptado? Hay dos razones, la primera es un recuerdo, de niño de 4 años, que él fue con cuatro amigos a buscarme, nos encerró y entonces yo me cogí de un poste y él me jaló, así duro, y me miró a los ojos, y esa mirada no se me olvida”, explicó.