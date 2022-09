Shakira se deja ver tras polémica por su supuesto hijo "abandonado" y reacciona a relación de Piqué con Clara Chía

Las controversias no han parado para la cantante colombiana. En medio del escándalo por su separación de Gerard Piqué, un joven alega ser su hijo . A pesar de todo, Shakira no ha perdido la sonrisa y así reaccionó cuando le cuestionaron por la relación amorosa que su ex presuntamente mantiene con Clara Chía.Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX : entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.