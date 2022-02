Shakira confesó una de las razones por las que pelea con Piqué y los latinos la entenderán

Shakira y Gerard Piqué se conocieron en el Mundial del Fútbol del 2010 y desde entonces han sido inseparables. Al día de hoy conforman una de las parejas más sólidas del entretenimiento, además de tener dos hijos en conjunto: Milan y Sasha.

Sin embargo, la cantante de ‘Loba’ reveló recientemente que, tras 10 años de convivencia, hay un tema que les sigue causando conflictos: sus fans en Latinoamérica seguramente se sentirán identificados.





Shakira confesó una de las razones por las que pelea con Piqué: está relacionado con su una de sus canciones

En entrevista con el podcast ‘Welcome to Planet Weirdo’, la colombiana habló del proceso de creación del tema ‘Don’t Wait Up’.

Comentó, por ejemplo, que buscaba hacer una canción que mezclara tonos electrónicos con una vibra de los 90.

Ante la pregunta de una de las anfitrionas del programa de cuánto esperaría por alguien si tuviera un encuentro planeado, Shakira reveló:

“Mi pobre esposo, novio, el padre de mis hijos, como lo quieras llamar, me tiene que esperar mucho tiempo”.



La voz de ‘Ciega, sordomuda’ explicó:

“El tiempo colombiano no es el mismo que el tiempo catalán. Él es muy estricto, muy puntual (...) yo me he hecho más puntual desde que estoy con él, pero las veces que llegamos a pelear es porque yo llego tarde y él me está esperando”.



Shakira también explicó que su noción del tiempo también se ha visto afectada por su carrera musical, que le demanda trabajar por días enteros y en fines de semana.

Shakira habló de quienes no creyeron en ella al inicio de su carrera

En la misma charla, la colombiana relató que no todos la apoyaron en sus principios como cantante. De hecho, tuvo gente muy cercana a ella que creía que no tenía talento alguno para la música.

Contó, por ejemplo, que el maestro de música de su escuela le negó ser parte del coro porque su voz “era muy fuerte” y su vibrato “muy pronunciado”. Esto llevó a que sus propios amigos se burlaran de su voz y la calificaran como de “una cabra”.

Shakira también narró que su padre la apoyó en todo ese tiempo y la impulsó a seguir cantando a pesar de los comentarios negativos.