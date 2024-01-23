Revelan supuesta infidelidad de Piqué a Shakira: habría sido con una amiga de la cantante

Video El sueño de Shakira de una familia fue "hecho pedazos": por primera vez habla de Piqué tras su ruptura

Shakira y Gerard Piqué llevan más de un año y medio separados; sin embargo, detalles de las presuntas infidelidades que él cometió en su contra continúan saliendo a la luz.

Después de que la cantante anunció que su relación de 12 años, durante los cuales procrearon a sus hijos Milan y Sasha, con el deportista terminó, ha trascendido que supuestamente la engañó en diversas ocasiones.

“(Él) le ha fallado no solamente con Clara Chía, sino infinidad de veces. (…) Puede haber más de 50 (traiciones)”, afirmó, por ejemplo, Jordi Martin, colaborador de El Gordo y La Flaca, en diciembre de 2022.

Piqué habría engañado a Shakira con una de sus amigas

Aunque la intérprete de ‘Te felicito’ y Gerard no han hablado el uno del otro en lo que va de 2024, salió a la luz el supuesto amorío que él habría sostenido mientras seguían juntos.

Este domingo 21 de enero, en la emisión del programa español ‘Socialité’, uno de sus colaboradores aseveró que el exfutbolista presuntamente se involucró con la amiga y entrenadora de la colombiana, Anna Kaiser.

“Shakira se entera por una de sus empleadas. Bueno, no era suya, era de Piqué, pero sentía lástima por (la artista) y se lo contó”, explicó en su participación, reporta La Vanguardia.

Aparentemente, retoma el portal e-Notícies, la ‘influencer fitness’ y el ahora empresario podrían haber mantenido un amorío cuando él todavía vivía con la estrella del pop en Barcelona.

Se informa que, al parecer, durante la preparación física de Shakira para su espectáculo del Super Bowl LIV, que se realizó en febrero de 2020, estaba en crisis con el pelotero, quien entonces se habría involucrado con la instructora.

El medio específica que habría sido la niñera de Milan y Sasha, Lilli Melgar, quien le dijo a la compositora sobre esa situación.

En Instagram, Anna tiene fijado un video en el que aparece con la cantautora de ‘Antología’ asesorándola para su ejercitamiento, y ambas se siguen en esta red social.

Anna Kaiser tiene este 'post' en el que aparece con Shakira en Instagram. Imagen Anna Kaiser/Instagram

Detalles del supuesto encuentro de Piqué con la amiga de Shakira

Por su parte, la ‘youtuber’ Adri Toval detalló cómo habría sido, según sus “informantes en Barcelona”, el vínculo entre Piqué y Anna Kaiser en el tiempo que él continuaba al lado de Shakira.

“Dos testigos de una fiesta en un reservado lujoso, a los que acostumbra frecuentar Gerard, (dicen que) estaban su grupo de amigos con mujeres, tomando y divirtiéndose”, narró en un clip publicado en la plataforma el 17 de noviembre de 2023.

En dicha reunión, habría estado la también emprendedora estadounidense, quien presuntamente se besó “durante toda la noche” con el fundador de la Kings League, sin importarle que allegados de la barranquillera los vieran.

“Supuestamente Piqué y Anna tuvieron un encuentro íntimo, sexual. (…) Estas mismas fuentes nos revelan que ella ya no entrena a Shakira”, sentenció.