La tierna promesa de Shakira a sus hijos, sus performances y premios: así fue su noche en Latin GRAMMY

"También quiero compartirlo con mi público español que han estado ahí acompañándome en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles y duros que he pasado también aquí en esta tierra que tanto he querido, pero que ni un solo día han dejado de darme cariño, apoyo así que eso jamás se me olvidará España, esto es para ustedes. Gracias", finalizó.