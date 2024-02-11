Shakira hace "borrado de su huella" en España tras ser vinculada con supuesto nuevo galán

Video Shakira se enfrenta de nuevo a Hacienda: dice que ya 'mandó' los 6 millones de euros que le reclaman

Shakira ha tomado una decisión radical que la hizo eliminar parte de la "huella" que dejó en España, según reportó el portal español Vanitatis este fin de semana.

¿Qué hizo Shakira tras inicio de nuevo proceso legal en su contra?

La periodista Silvia Tualés reportó este viernes 9 de febrero que la colombiana inició el "borrado de su huella" en España, país en el que residió mientras estuvo en pareja con Gerard Piqué durante poco más de una década.

¿Qué significa "borrar huella" en este caso? De acuerdo con la reportera, tiene que ver con el paso empresarial que dejó la cantante por aquellas tierras y que le ha traído una serie de problemas con la ley.

De acuerdo con el reporte de Vanitatis, Shakira ya " ha liquidado una de sus empresas, She Wolf Investment" en España.

Según la información, fue "liquidada por Ferran Vilaseca, quien era administrador solidario y es una de las personas de confianza de Piqué y su familia".

El medio español citó al "Boletín Oficial del Estado (BOE) con fecha de 30 de enero de 2024" como fuente de información de la liquidación de esta empresa.

Se trata de la "primera de las liquidaciones de las empresas que Shakira creó en España durante sus años de convivencia con el exfutbolista y empresario".

She Wolf SL "es una sociedad con la que la cantante ha invertido en varios sectores, como 'startups' que le parecían interesantes", detalló Vanitatis.

Uno de los aparentes movimientos que la cantante hizo a través de esa empresa fue supuestamente haber inyectado " 90,000 euros (unos 97 mil dólares) en High Brew Coffee, una pequeña empresa familiar dedicada a vender café frío enlatado con sede en Austin (Texas)".

"Todas las empresas españolas de Shakira tienen su sede social, hasta la fecha, en el que ha sido su hogar familiar todos estos años. Y todas están auditadas, además, por Ernst & Young", detalló Vanitatis.

Las empresas de Shakira en España

De acuerdo con el portal español, la colombiana tiene otras dos compañías en España: Fire Rabbit SL, una "consultoría de gestión empresarial" y Global Golden Tour SL, "dedicada a gestionar, hasta la fecha, los beneficios de su carrera musical".

En el caso de She Wolf, la empresa "presentó sus cuentas anuales en noviembre" pasado, según Vanitatis.

En cuanto a los números de la compañía, "todos (están) en regla", según el medio: "Demuestran la gran capacidad de la cantante para las finanzas y las inversiones".

Shakira “borra su huella” tras nueva acusación de presunto fraude

La noticia de la liquidación de She Wolf se suscitó luego de que el pasado jueves 8 de febrero Shakira negó que defraudara con 6.6 millones de euros (7 millones 113 mil 315 dólares) a la Hacienda española.

Lo hizo en una declaración por videoconferencia desde Miami ante un juez en España que investiga su segunda causa abierta por presunto delito fiscal en el país.

La artista desmintió la tesis de la Fiscalía de Barcelona de que usó un entramado societario para eludir el pago de impuestos en 2018.

Mientras enfrenta este nuevo proceso, la cantante continúa su vida en Miami, en donde está a un par de meses de cumplir un año de residencia en Miami.

En días recientes, se le ha empezado a vincular sentimentalmente con Julian Edelman, quien fuera jugador de fútbol americano. Ninguno ha salido a desmentir o confirmar lo que se dice acerca de ellos.

Shakira publicó esta fotografía en la que aparece con Julian Edelman. Imagen Shakira/Instagram

Las suposiciones surgieron a raíz de que la cantante presumió en Instagram que él estuvo presente en su fiesta de cumpleaños, el pasado 2 de febrero en Miami, Florida.