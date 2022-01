Sherlyn y otros famosos reaccionaron a ‘Rebelde’: algunos ya hasta eligieron a sus favoritos

Desde miembros del elenco original como Dulce María, hasta nuevas generaciones de actores han dado su opinión sobre la continuación de ‘Rebelde’, la cual ya tiene luz verde para una segunda temporada próxima a estrenarse.

Y es que esta nueva versión no es precisamente un 'remake', más bien es la continuación de la historia de 2004 con una nueva generación de talentosos estudiantes en la Elite Way School.

Eso sí, los personajes nuevos heredaron lo mejor de sus predecesores y este video lo comprueba.

Cargando Video... Quién es quién en la nueva 'Rebelde': hay actores que heredaron lo mejor de la original

A Dulce María le "gustó mucho” la nueva música

En 2004 la actriz conquistó a sus fans con el personaje de Roberta Pardo Rey en la versión producida por Pedro Damián.

A ella tan sólo le bastó con escuchar el ‘teaser’ de la nueva serie de Netflix para darle la aprobación a través de su cuenta de Instagram.

“Me gustó mucho la música, me gustó la canción, cómo la cambiaron, cómo cantaron las voces. O sea me dio como nostalgia porque obviamente es una canción que está impregnada en mi ADN. ‘Rebelde’ [canción] la canto hasta dormida, pero verlo así me dio nostalgia y a la vez me dio emoción que siga viva, que siga vigente y que sigan haciéndola porque realmente es como un homenaje para nosotros [los que participamos en el último proyecto]”.

Angelique Boyer se emocionó por ver a una nueva generación de 'rebeldes'

La actriz de origen francés y nacionalizada mexicana también participó en ‘Rebelde’ de 2004, en su caso su un rol más secundario, pero muy importante en la trama: la mejor amiga de Mia Colucci, ‘Vico’ Paz.

En su caso, mencionó al medio RPP su emoción porque la historia iba a contarse otra vez, pues le ayudaría a una nueva generación de talentos a ser conocidos por el público.

Además aplaudió que el elenco fuese más diverso que el original.

“Por supuesto que la voy a ver. Me emociona muchísimo conocer esta nueva generación de 'Rebeldes'. Creo que también viene una nueva generación de talento muy padre por descubrir y me da mucho gusto que se impulsen con proyectos así que son entrañables. Espero que les vaya tan bien como a nosotros".

Sherlyn ya tiene una favorita en el nuevo elenco de 'Rebelde'

Así como Boyer, Sherlyn se dispuso a ver la serie de Netflix tras su lanzamiento y comentó vía historias de Instagram que Azul se convirtió en su actriz favorita del nuevo elenco.

Cabe destacar que Azul Guaita se encargó de darle vida a Jana Cohen Gandía, hija de Pilar y un productor musical que desde pequeña alcanzó gran éxito porque sus papás impulsaron su carrera.

Omar Chaparro no pudo evitar presumir a su hija, protagonista de 'Rebelde'

Como padre orgulloso de los logros de sus hijos, el histrión mexicano presumió en sus redes sociales que vio a su hija debutar en Netflix desde su lujoso cuarto de tv.

“Mi hija Andrea Chaparro cantaba desde los 2 años las canciones de Rebelde. Hoy es una de las protagonistas de la serie que se estrenó por Netflix. Vuela alto mi lenteja, te deseo todo el éxito y la felicidad del mundo”.

A Sergio Mayer Brentón ‘le pone de nervios’ ver a su hijo en escenas de contenido explícito

Otro papá que dio su opinión fue el ex Garibaldi y actual político, quien confesó en entrevista para el periódico ‘El Universal’ que ver a su hijo en escenas de sexo le provocaba “risa por los nervios”.

Aunque no por ello dejó de estar orgulloso por el papel que su retoño desempeñó en la serie de Netflix.

“Estoy muy contento, muy satisfecho con su trabajo en ‘Rebelde’. Lo que sí pasa es que me pone nervioso de risa las escenas sexuales que tiene. Ese tipo de escenas no son fáciles para ningún actor y al verlo a él, imagínate, me pone muy nervioso”.

Harold Azuara ya está exigiendo a Netflix la segunda temporada de 'Rebelde'