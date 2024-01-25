Aarón Díaz revela por qué rechazó estar en 'Rebelde': "Es lo mejor que pude haber hecho"

Video Aarón Díaz presume nuevo look y le dicen que se ve mucho mayor: "¿Dónde quedó el galán de Teresa?"

'Rebelde' es una de las telenovelas juveniles más exitosas de todos los tiempos, tanto que el fenómeno musical que surgió de la historia continúa 20 años después de su estreno. Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Poncho Herrera, Christian Chávez y Christopher Uckermann marcaron varias generaciones con el proyecto televisivo producido por Pedro Damián.

Aarón Díaz estaba contemplado para ser uno de los galanes que formaría parte de los alumnos del Elite Way School en el melodrama, sin embargo, rechazó la invitación del productor por tener intereses personales.

"Nunca he contado esto. Terminamos 'Clase 406' y me acuerdo perfecto, es más, la escena está filmada. Estamos ahí todos en la última escena y llega Pedro (Damián) y me dice: ' Aarón, vamos los mismos a hacer otra novela. Se va a llamar 'Rebelde', es una novela que te traigo'. No me acuerdo de dónde, creo que desde Argentina también", contó en el programa de radio 'La Caminera' el 19 de enero.

Díaz era uno de los galanes juveniles del momento, por cual previamente había elegido el papel protagónico en 'Corazones al Límite': "Y yo le dije: 'Pedro, llevo dos años con esta bola (grupo)… los amo, pero sabes que me acaba de avisar un productor que quiere que yo sea el protagonista de su novela, es de deportes extremos, le dije, nos vamos a ver más adelante, no te preocupes" y decidí no hacerla".

'Clase 406' Imagen Mezcalent

¿Aarón Díaz se arrepiente de haber rechazado 'Rebelde'?

Pero el actor, de 41 años, no lamenta haber rechazado el proyecto, todo lo contrario, pues considera que el arrasador éxito le hubiera afectado.

"Hoy en día que veo el suceso que tuvo y eso, más feliz estoy de mi decisión porque yo no sé qué hubiera sido de mí si hubiera hecho otros dos años de una cosa así, probablemente me hubiera vuelto loco y me hubiera retirado, entonces siempre he tomado la decisión que yo considero la correcta para mí", explicó en la entrevista.

" Es lo mejor que pude haber hecho, tomar un tiempo para respirar, darme cuenta de lo que había pasado en los últimos dos años que mi vida cambió completamente y retomar, darme cuenta que sí amo esto, pero que necesito yo escoger los proyectos", sentenció.

Después de 'Corazones Al Límite', Aarón Díaz protagonizó los melodramas 'Barrera de Amor', 'Lola, Érase Una Vez', 'Teresa', 'El Talismán', 'Santa Diabla', 'Tierra de Reyes' y 'Betty en NY'.

Actualmente, Aarón se encuentra alejado de las telenovelas, pues está más enfocado en los proyectos que produce, como su reality show 'Reconexión México', el cual puedes ver en ViX.