Actriz de Rebelde abre página de contenido para adultos: cobra esta cantidad

Estefanía Villarreal está “muy emocionada” por el nuevo proyecto que acaba de comenzar. La actriz, que saltó a la fama por su personaje de ‘Celina Ferrer’ en la telenovela Rebelde, anunció finalmente la apertura de su página de contenido para adultos luego de algunas pistas.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un adelanto de lo que sus seguidores podrán encontrar en la famosa plataforma digital de contenido para adultos si pagan una suscripción de 10 dólares al mes.

“Estoy emocionada de compartir con ustedes un nuevo capítulo en nuestro viaje juntos. Hoy estreno mi OF, un espacio íntimo y exclusivo donde podré ofrecerles contenido especial, creado con todo mi cariño y dedicación”, escribió el 28 de julio.

Estefanía Villarreal anunció la apertura de su OnlyFans con atrevidas fotos. Imagen Estefanía Villarreal / Instagram



Estefanía Villarreal acompañó su publicación de una fotografía en blanco y negro, en la que también prometió que brindarles a sus seguidores “momentos memorables”.

“Los invito a acompañarme en esta nueva aventura, donde cada imagen y video están diseñados para brindarles momentos únicos y memorables. Gracias por su constante apoyo y por ser parte de esta increíble comunidad. Estoy ansiosa por compartir esta experiencia con ustedes y seguir construyendo recuerdos inolvidables juntos. Únanse a mí en OF y descubran la belleza y la intimidad que he creado para ustedes”, sentenció.

Días antes de anunciar la apertura de su página de contenido para adultos, Estefanía Villarreal estuvo compartiendo atrevidas y reveladoras imágenes en Instagram.

“Mañana es el día. Prepárate para adentrarte en un universo de elegancia y sensualidad. Mañana revelo mi contenido exclusivo en OF. No te pierdas esta experiencia íntima y única. Gracias por ser parte de esta comunidad tan especial”, subrayaba.

La actriz de Rebelde publicó reveladoras fotos. Imagen Estefanía Villareal / Instagram

La transformación de Estefanía Villarreal tras bajar de peso

Siete años después de dar vida a ‘Celina Ferrer’ en la telenovela Rebelde, Estefanía Villarreal se sometió a un duro proceso para bajar de peso que, discretamente, iba documentando en sus redes sociales.

En 2018 su transformación ya era evidente, pues la intérprete de 37 años había perdido 150 libras, según reportó la revista TVNotas ese mismo año.

A la izquierda, Estefanía Villarreal en Rebelde / A la derecha, Estefanía Villarreal tras perder más de 150 libras. Imagen TelevisaUnivision / Estefanía Villarreal Instagram



A la fecha, Estefanía Villarreal no ha revelado el método que siguió para transformar su figura. Sin embargo, hace 11 años confesó en Instagram que todo comenzó con un trabajo interior, en el que tuvo que ver mucho su autoestima.

“Para mí, nunca fue cuestión de peso. Nada se compara con la libertad que nos da el empoderamiento personal, el aprender a amarse incondicionalmente dentro de nuestra individualidad y nuestro cuerpo… Para mí nunca se trató de una talla o un número, sino de amar cada centímetro de mi piel... Con muchísimo amor te digo esto, el trabajo empieza desde adentro”, aseveró en 2013.