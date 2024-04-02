Dulce María actuó con su mamá en serie de RBD y pocos lo notaron

Video Dulce María le regala flores a Maite Perroni en pleno concierto y las redes aplauden su cariño

Contados son los famosos que han tenido oportunidad de compartir escena con sus papás, tal como es el caso de Dulce María, quien tuvo la oportunidad de actuar junto a su mamá, la señora Blanca Saviñón, en un episodio de la serie ‘RBD: La Familia’.

Así fue la actuación de Dulce María con su mamá

En 2007, la señora Blanca Saviñón tuvo una participación especial en el capítulo 13 de la serie ‘RBD: La Familia’.

Blanca Saviñón apareció en el capítulo 'Confesiones' de RBD: La Familia. Imagen Televisa



En esa escena, Maite Perroni y Dulce María intentan consolar a Anahí, quien llora debido a la tristeza que le provocan las bodas. En ese momento, la señora Blanca Saviñón aparece brevemente en pantalla durante aproximadamente 5 segundos.

“Por favor, señorita… ¿Puede callarse?”, se le escucha decir a la mamá de Dulce María al mismo tiempo en que la cámara logra enfocarla.

Blanca Saviñón actuó junto a su hija en 2007. Imagen Televisa

¿Quién es la mamá de Dulce María?

Blanca Saviñón, quien se dedica a la docencia, siempre ha apoyado la carrera artística de su hija, incluso brindándole educación en casa para que pudiera asistir a castings cuando tal solo era una niña.

Doña Blanca Saviñón y Dulce María son muy parecidas. Imagen Dulce María / Instagram