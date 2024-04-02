Dulce Maria

Dulce María actuó con su mamá en serie de RBD y pocos lo notaron

La señora Blanca Saviñón compartió escena con su hija en uno de los capítulos de ‘RBD: La familia’. Durante su participación, “calló” en varias ocasiones a Anahí.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Dulce María le regala flores a Maite Perroni en pleno concierto y las redes aplauden su cariño

Contados son los famosos que han tenido oportunidad de compartir escena con sus papás, tal como es el caso de Dulce María, quien tuvo la oportunidad de actuar junto a su mamá, la señora Blanca Saviñón, en un episodio de la serie ‘RBD: La Familia’.

Así fue la actuación de Dulce María con su mamá

PUBLICIDAD

En 2007, la señora Blanca Saviñón tuvo una participación especial en el capítulo 13 de la serie ‘RBD: La Familia’.

Blanca Saviñón apareció en el capítulo 'Confesiones' de RBD: La Familia.
Blanca Saviñón apareció en el capítulo 'Confesiones' de RBD: La Familia.
Imagen Televisa

Más sobre Dulce Maria

Dulce María está embarazada y solo una exRBD la felicita tras distanciamiento
1:00

Dulce María está embarazada y solo una exRBD la felicita tras distanciamiento

Univision Famosos
Ni actriz ni cantante: hija de Dulce María debuta como modelo en Brasil
2 mins

Ni actriz ni cantante: hija de Dulce María debuta como modelo en Brasil

Univision Famosos
Dulce María explica por qué no le prestó sus muñecas a su hija de 4 años tras polémica en ‘live’
0:56

Dulce María explica por qué no le prestó sus muñecas a su hija de 4 años tras polémica en ‘live’

Univision Famosos
Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?
1:03

Anahí celebra cumpleaños con Dulce María, ¿los otros RBD brillaron por su ausencia?

Univision Famosos
Dulce María habla de la ruptura entre sus compañeros de RBD: "Es muy triste"
1 mins

Dulce María habla de la ruptura entre sus compañeros de RBD: "Es muy triste"

Univision Famosos
'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD
2 mins

'Poncho' Herrera está de luto: muere su padre y así reaccionan los RBD

Univision Famosos
Maite Perroni habla por primera vez de sus diferencias con Anahí y Dulce María: ¿dejaron de ser amigas?
2 mins

Maite Perroni habla por primera vez de sus diferencias con Anahí y Dulce María: ¿dejaron de ser amigas?

Univision Famosos
Hija de Dulce María debuta como actriz a sus 4 años de manera inesperada: "No lo planeamos"
0:48

Hija de Dulce María debuta como actriz a sus 4 años de manera inesperada: "No lo planeamos"

Univision Famosos
Anahí y Dulce María se reúnen con actrices de Rebelde por motivo especial: ¿Maite Perroni no quiso ir?
2 mins

Anahí y Dulce María se reúnen con actrices de Rebelde por motivo especial: ¿Maite Perroni no quiso ir?

Univision Famosos
Hijos de Anahí y Dulce María protagonizan tierno momento: su foto ventilaría esto
2 mins

Hijos de Anahí y Dulce María protagonizan tierno momento: su foto ventilaría esto

Univision Famosos


En esa escena, Maite Perroni y Dulce María intentan consolar a Anahí, quien llora debido a la tristeza que le provocan las bodas. En ese momento, la señora Blanca Saviñón aparece brevemente en pantalla durante aproximadamente 5 segundos.

“Por favor, señorita… ¿Puede callarse?”, se le escucha decir a la mamá de Dulce María al mismo tiempo en que la cámara logra enfocarla.

Blanca Saviñón actuó junto a su hija en 2007.
Blanca Saviñón actuó junto a su hija en 2007.
Imagen Televisa

¿Quién es la mamá de Dulce María?

Blanca Saviñón, quien se dedica a la docencia, siempre ha apoyado la carrera artística de su hija, incluso brindándole educación en casa para que pudiera asistir a castings cuando tal solo era una niña.

Doña Blanca Saviñón y Dulce María son muy parecidas.
Doña Blanca Saviñón y Dulce María son muy parecidas.
Imagen Dulce María / Instagram


Las fotografías que la también protagonista de ‘Pienso en ti’ (telenovela que puedes ver en ViX) comparte en redes sociales junto a su mamá, Blanca Saviñón, constantemente llaman la atención por el gran parecido que existe entre ellas. Incluso, algunos afirman que son “como gotas de agua”.

Relacionados:
Dulce MariaRebeldeFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX