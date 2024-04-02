Dulce María actuó con su mamá en serie de RBD y pocos lo notaron
La señora Blanca Saviñón compartió escena con su hija en uno de los capítulos de ‘RBD: La familia’. Durante su participación, “calló” en varias ocasiones a Anahí.
Contados son los famosos que han tenido oportunidad de compartir escena con sus papás, tal como es el caso de Dulce María, quien tuvo la oportunidad de actuar junto a su mamá, la señora Blanca Saviñón, en un episodio de la serie ‘RBD: La Familia’.
Así fue la actuación de Dulce María con su mamá
En 2007, la señora Blanca Saviñón tuvo una participación especial en el capítulo 13 de la serie ‘RBD: La Familia’.
En esa escena, Maite Perroni y Dulce María intentan consolar a Anahí, quien llora debido a la tristeza que le provocan las bodas. En ese momento, la señora Blanca Saviñón aparece brevemente en pantalla durante aproximadamente 5 segundos.
“Por favor, señorita… ¿Puede callarse?”, se le escucha decir a la mamá de Dulce María al mismo tiempo en que la cámara logra enfocarla.
¿Quién es la mamá de Dulce María?
Blanca Saviñón, quien se dedica a la docencia, siempre ha apoyado la carrera artística de su hija, incluso brindándole educación en casa para que pudiera asistir a castings cuando tal solo era una niña.
Las fotografías que la también protagonista de ‘Pienso en ti’ (telenovela que puedes ver en ViX) comparte en redes sociales junto a su mamá, Blanca Saviñón, constantemente llaman la atención por el gran parecido que existe entre ellas. Incluso, algunos afirman que son “como gotas de agua”.