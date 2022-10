5 veces en que Selena Gomez ha callado a sus 'haters' con elegancia (por eso sus fans la aman)

Selena Gomez es parte de las celebridades que dejaron las redes sociales en favor de su salud mental. Según ha comentado ella en múltiples ocasiones, vivir al tanto de lo que se publicaba en internet le pasó una costosa factura, pues, por un lado, se comparaba frecuentemente con otras personas y, por el otro, leía los comentarios que los ‘trolls’ le dejaban en cada publicación.

Con el tiempo, la actriz de ‘Behaving Badly’ (película que puedes ver gratis en ViX) ha aprendido a lidiar con las críticas de una manera mucho más madura. Estos son algunos ejemplos.

#1 Selena Gomez posó junto a Hailey Bieber

La relación más pública de la cantante de ‘Calm Down’ fue la que mantuvo con Justin Bieber en su adolescencia.

Sin importar los años que pasaron, muchos de sus fans aún acusaban a Hailey Bieber, actual esposa del canadiense de supuestamente haberse entrometido en su noviazgo.

Si bien Selena Gomez ha intentado mantenerse al margen de esos rumores, en más de una ocasión ha defendido a la modelo.

A finales de septiembre del 2022, por ejemplo, expresó en una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok:

“A nadie, nunca deberían hablarle de la manera en la que yo he visto”.



Sus declaraciones llegaron apenas un par de días después de que Hailey Bieber negara en una entrevista el supuesto triángulo amoroso.

Para cerrar por completo el tema, ambas famosas se dejaron fotografiar juntas y hasta abrazadas en la Academy Museum Gala el pasado 15 de octubre.

#2 Selena Gomez ha respondido a las críticas sobre su físico en más de una vez

¿Sabías que la ex chica Disney sube y baja de peso como consecuencia del lupus que padece?

Sin importar el tema de su salud física, varias personas han hecho comentarios negativos sobre su cuerpo a lo largo de los años y Selena Gomez siempre encuentra nuevas maneras de demostrar que estos la tienen sin cuidado.

En abril del 2022, por ejemplo, publicó en su perfil de TikTok un video en el que aseguró:

“No me importa mi peso porque la gente opina sobre él de todas formas. 'Eres demasiado delgada, 'eres demasiado grande', 'eso no te queda bien’, ‘blah, blah, blah blah’… Soy perfecta como soy”.

#3 Hizo frente a los ‘haters’ que la señalaron por beber alcohol

En diciembre del 2021, la famosa bromeó en su cuenta de TikTok que consume más de 8 bebidas alcohólicas en la semana.

A pesar de haber expresado que se trataba de un simple chiste, un usuario de la red social lo tomó con seriedad y comentó:

“Entonces una de tus mejores amigas te donó un riñón y tú sigues tomando excesivamente”.



Ante este mensaje (ahora eliminado), la cantante reiteró:

“Es una broma, imb…”.

#4 Selena Gomez contestó a un ‘troll’ que le deseó la muerte a su familia

Lamentablemente, la actriz se ha enfrentado a los ‘haters’ desde hace varios años. En el 2014, por ejemplo, un usuario de Instagram le deseó que a ella y a toda su familia les diera cáncer.

Ante este mensaje tan negativo, Gomez escribió como respuesta:

“Yo he luchado esa batalla con fans y familiares. Puede que alguien no te guste, pero desearle que algo así le pase a esa persona y a su familia no es necesario (...) Edúcate un poco más”.



Eso sí, en todo momento la estrella pop mantuvo su lado amable, llamando “cariño” y “hermosa” a quien le dejó dicho mensaje.

#5 Incluso se ha enfrentado a críticas sobre su talento

En diciembre del 2015, Selena Gomez fue la encargada de amenizar el desfile de modas de Victoria’s Secret, sin embargo, algunos internautas aseguraron en las redes sociales de la marca de lencería que no había cantado en vivo y, en cambio, había hecho ‘lip sync’.

La joven artista usó su cuenta de Instagram para responder a los comentarios:

“Sí, canto en vivo”.