Famosos que cerraron temporalmente sus redes sociales: te contamos las razones de su decisión

Muchos son los famosos que utilizan las redes sociales para promocionar sus carreras, compartir un poco de su vida personal y mantenerse en contacto con sus fans; sin embargo, también hay otros que han tenido mala suerte en el mundo digital y deciden cerrar sus cuentas o no abrir una nunca.

amosos que cerraron sus cuentas en redes sociales

Algunas celebridades han sido acosadas, duramente criticadas e incluso reportadas por las plataformas digitales, por eso tomaron la drástica decisión de cerrar temporal o definitivamente sus cuentas personales.

Kendall Jenner

En 2018 la modelo de 26 años cerró su cuenta de Instagram para 'desintoxicarse'. En el programa de Ellen DeGeneres reveló que pasaba mucho tiempo con su télefono.

"Me despertaba por la mañana y lo primero que hacía era mirarlo, me iba a la cama y lo último que hacía era mirarlo. Simplemente sentía que esto era un claro síntoma de dependencia. Tampoco pensé que le importara a nadie".

Ariana Grande

En diciembre de 2021 la cantante desactivó su cuenta de Twitter y algunos fans mencionan que puede tratarse de una estrategia para anunciar un nuevo proyecto o canción. Sin embargo, esta no es la primera vez que la cantante lo hace.

En 2018 cerró sus redes sociales por situaciones muy lamentables, como el atentado en uno de sus conciertos en Manchester, luego la muerte de su ex novio, el rapero Mac Miller, y finalmente su matrimonio con Pete Davidson, el cual generó muchas críticas.

Selena Gómez

Hace más de dos años, la cantante eliminó temporalmente su perfil de Instagram porque recibía críticas por los cambios en su cuerpo y eso la hacía deprimirse.

En una entrevista a 'Live! With Kelly and Ryan' expresó cómo se sentía cada vez que abría la app social:

"Me estaba afectando. Me hacía sentir deprimida y mal conmigo misma. Veía mi cuerpo de manera diferente. Antes usaba muchísimo Instagram, pero se ha convertido en algo realmente perjudicial para la gente joven y para mí también. Dedicar tanto tiempo a mirar los comentarios y dejar que te influyan, es poco saludable".

De acuerdo con ‘Vogue’, la ex estrella Disney ahora tiene su cuenta en el celular de otra persona.

"Tengo la aplicación en el móvil de otra persona y cuando tengo algo importante que compartir con mis fans o simplemente quiero divertirme, entonces lo hago".

Rihanna

A la cantante le cerraron su cuenta de Instagram luego de que publicara una sesión de fotos con poca ropa, la cual realizó para la revista 'Lui' en 2014.

De acuerdo con los términos y condiciones de uso de esta red social: “los usuarios no pueden subir fotos violentas, desnudos, parcialmente desnudas, discriminatorias, ilegales, infractoras, odiosas, pornográficas o sexualmente sugerentes o de otros contenidos a través del servicio”.

Famosos que no tienen ni tendrán redes sociales

Del otro lado de la moneda están aquellas celebridades que prefieren no tener un perfil en las redes, ya sea para mantener su privacidad o no recibir comentarios negativos y que eso los haga sentir mal.

Emma Stone

En una entrevista para la revista ‘Elle’ en 2018, la actriz expresó que para ella las redes sociales no tienen nada positivo, por eso tiene años sin usar ninguna app social.

“No creo que fuera positivo para mí. Si la gente puede lidiar con esa clase de escaparate en la esfera de las redes sociales, bien por ellos”.

Debido a su ausencia en plataformas digitales, a la celebridad solo podemos verla en eventos sociales como alfombras rojas o premiere de películas, y aunque nos gustaría saber cómo es su etapa como mamá primeriza, tendremos que conformarnos con la poca información que ella brinde en entrevistas.

Benedict Cumberbatch

El actor de Marvel está a favor del cuidado de la salud mental y considera que las redes sociales son algo tóxico y que consume mucha energía, así que prefiere enfocarse en su carrera.

“No puedo involucrarme en las redes sociales porque, como saben, sería un desastre. No puedo tuitear para salvar mi vida. Sobrepasaría los límites de mi carácter y nunca tendría ningún sentido. Simplemente me consumiría y encuentro todo eso en última instancia muy tóxico. Prefiero gastar mi energía en lo que me llamó la atención en primer lugar, que es mi trabajo", reveló a ‘People’.

Keanu Reeves

Uno de los actores más queridos de Hollywood nunca ha tenido una cuenta en las plataformas sociales, debido a que aprecia mucho su privacidad.

En una entrevista de 2016 a ‘Entertainment Tonight’, que tuvo en conjunto con la actriz Renee Zellweger (quien tampoco tiene redes sociales) reveló: “La privacidad es importante para mí. ¡Y sí, realmente no tengo nada que decir sobre nada!".

Por su parte, la protagonista de 'El diario de Bridget Jones aseguró:

“Puede que sea perezoso y piense que publicar cosas es demasiado compromiso. Intento llamar a mi mamá durante el día y responder a la fila de correos electrónicos que he recibido. Eso me parece suficiente, y no sé si tuitear es siempre una apuesta segura, dependiendo de lo emotivo que sea tu día".

Daniel Craig

El intérprete de James Bond se une a la lista de famosos que prefieren no crear una cuenta en Instagram, Facebook o Twitter, pues para él es más importante su privacidad.

En una entrevista con la revista ‘Sorted’, dijo:

“Puedo afirmar categóricamente que no iré a las redes sociales nunca en mi vida. No es que no me guste la gente. Es más, solo quiero tener una vida privada como todos los demás que no están en el ojo público. No entiendo por qué la gente quiere hablar conmigo o hacer que salga con ellos ni nada, de todos modos soy relativamente aburrido y me gusta mi propio espacio. Me gusta cómo es mi vida en este momento. Estoy agradecido por todas las cosas que han surgido en mi carrera".

En ese entonces, el actor de 53 años prefería estar en su casa con su esposa Rachel Weisz y su hija, Ella Craig, fruto de su relación con Fiona Loudon.

“Preferiría mantenerme solo para mí y para mi casa, con mi esposa y mi familia. No me aventuro mucho y elegiré los lugares a los que quiero ir con cuidado. No es que no me gusten los fans o aprecie lo apasionados que son por las películas y la industria; son ellos los que mantienen en movimiento esta industria; es solo que elijo no ser la persona que corteja publicidad o tiene un montón de amigos famosos y siempre estoy buscando a los paparazzi para 'dispararme' en puntos relevantes”.

Mila Kunis

La actriz de ‘Amigos con beneficios’ se niega a acercarse a las redes sociales, ya que se han convertido en un lugar donde las personas son las más criticadas por todo.

En una entrevista con la revista ‘Cosmopolitan’ en 2018 reveló que uno de sus compañeros de cuarto le dijo que sí sabía de algo llamado Facebook, a lo que respondió que no sabía que era.

"Llegué tan tarde al tren. Recuerdo que en algún momento mi compañero de cuarto me dijo: 'Sabes, hay una cosa que se llama Facebook', y yo dije: '¿Qué es este Facebook? Eso es extraño'".



Además, dijo que su esposo Ashton Kutcher y ella solían platicar por las redes, pero las cosas no iban muy bien, pues comenzaban a ver quien era el más enojón y negativo, por lo que decidió no abrir un perfil.

“Y luego Ashton y yo nos volvimos a conectar y comenzamos a hablar. Él solía ser increíblemente progresista con las redes sociales, cuando la intención era conectarse con la gente. Pero dio un giro feo y se convirtió en todo acerca de quién puede ser el más ruidoso, quién puede ser el más enojado y el más negativo. Entonces no es un juego divertido".

Jennifer Lawrence

La protagonista de ‘Los juegos del hambre’ no tiene un perfil público de Instagram ni en Twitter. En una entrevista a ‘InStyle’ en 2014 dijo que usa las redes sociales con fines profesionales, pero solo cuando es absolutamente necesario.

"Estoy en eso. Pero soy un voyeur: miro, no hablo. Siempre hay tanta reacción violenta. Mucha gente está escuchando y prestando atención, y tienen tantas opiniones sobre absolutamente todo".

Kate Winslet

Kate tomó la decisión de mantenerse alejada de las redes sociales porque cree que son algo negativo para la sociedad. En una entrevista de 2017 con ‘Vogue’ se expresó sobre las consecuencias que las plataformas pueden tener en las personas.

"Me preocupa cada vez más el impacto potencialmente negativo que las redes sociales están teniendo en la creciente autoestima de los jóvenes de hoy. Todo lo que ven en estos días es algo para envidiar o una imagen de una experiencia que otra persona tenga, eso es inalcanzable y existe en la vida llamada 'perfecta' o más emocionante de otra persona”.

¿Qué otro famoso conoces que no tiene ninguna red social?