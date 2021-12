Selena Gomez no teme ser honesta con las inseguridades de su cuerpo y así lo ha demostrado

La ex estrella Disney aprovechó su estatus como estrella para hablar de sus inseguridades y de paso dio grandes lecciones de amor propio. Desde cómo afrontar a los detractores con seguridad y autenticidad, hasta entender que no existe la 'única belleza' aquí tenemos sus mejores enseñanzas.

Si alguien habla mal de ti, recuérdales que tú te amas incondicionalmente

Selena se ha enfrentado a varias críticas por su imagen corporal. Especialmente debido a los cambios de peso que sufre a consecuencia de los medicamentos que toma por el lupus.

En entrevista con Ellen DeGeneres, en 2015, la actriz y cantante confesó que la mejor fórmula para callar los comentarios negativos es recordarles a sus detractores que ella siempre se amará tal y como es.

“Es muy raro, porque no se detienen diciendo: '¡Oh ella está gorda!'. Siempre añaden que soy un desastre y que ya toque fondo. Pero no quiero que ellos ganen, así que mi primera reacción es postear una foto con la leyenda: 'Estoy feliz conmigo misma', y al siguiente día ese mensaje es el que acapara los titulares.”

No existe una sola definición de belleza

Durante una entrevista con 'SModa', en 2021, Selena habló sobre cómo mucha gente se siente insegura por los cánones de belleza que medios y ciertas celebridades ponen. Ante esto, ella dio un mensaje de amor propio a sus seguidores.

“A diario escucho que no soy lo bastante sexy o cool… No creo que haya una sola definición de belleza. Creo que todo lo que nos hace únicos es lo que nos hace bellos”.

Reírte de tus propios errores y aprender de ellos

La MET Gala de 2018 fue una de las mayores vergüenzas para la actriz. En confesión para ‘Vogue’ explicó que su inexperiencia con el maquillaje provocó que cometiera muchos ‘errores de novata’.

Uno de ellos se dio con el bronceador, el cual colocó en exceso y, en lugar de presumir un increíble bronceado, lució una piel sumamente naranja. Al percatarse de ello, decidió abandonar el evento. Claro que ahora la recuerda como una divertida anécdota, pero también fue una gran lección porque desde entonces prefiere los ‘looks’ más naturales.

“De hecho me siento más sexy cuando no tengo tanto maquillaje encima. ¡No lo necesitas para lucir hermosa, porque tú ya lo eres!”

Vestir con lo que te sientes cómoda por encima de las tendencias

En un repaso de los ‘look’ más icónicos que Selena ha usado en las alfombras rojas, la chica de ascendencia mexicana le explicó a 'Vogue' que en ciertos periodos de su vida su autoestima había bajado muchísimo.

Esto porque a pesar de tener un increíble estilista y poder usar prendas de exclusivos diseñadores, la constante fluctuación de su peso le provocaba cierta incomodidad con los vestidos más ajustados. Por ende, dejó de usar aquello que se encontraba en tendencia y prefirió vestir diseños con los que se sintiera cómoda. Así, automáticamente su percepción de belleza cambió.

"¨[El estreno de la película ‘The dead don’t die’ (2019)] fue otro momento en el que había subido de peso, así que fui honesta con mi equipo. No me sentía cómoda para llevar nada pegado y me probé este vestido que me hizo sentir como una muñeca Barbie”.

Cuida tu cuerpo por salud y no por los estándares de belleza

En 2018, mientras se encontraba de vacaciones en Australia, justo después de su trasplante de riñón, algunos medios la criticaron por mostrar la cicatriz de su operación al usar bikini. Al respecto, Selena no dudó un segundo en criticar la obsesión por la perfección física, pues en su perspectiva es un ciclo de odio a uno mismo del que no quiere ser parte.

“El mito de la belleza: una obsesión por la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un ciclo interminable de desesperanza, conciencia de sí misma y odio a sí misma mientras intenta cumplir con la definición imposible de la sociedad de una belleza impecable. Elegí cuidarme porque quiero, no para demostrarle nada a nadie.”