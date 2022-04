Selena Gomez contestó a quienes la critican por su peso: dejó en claro una gran verdad

Selena Gomez es de las famosas que se han tomado descansos de redes sociales, lo cual la ha ayudado a cuidar su salud mental y procurar su amor propio.

No obstante, recientemente encontró en TikTok la plataforma ideal para expresarse: desde bailar y compartir videos de lip sync, hasta dejar en claro qué piensa sobre las personas que opinan sobre su cuerpo y peso.

Selena Gomez contestó a quienes la critican por su peso



Selena Gomez debutó en el mundo del espectáculo a una muy temprana edad, lo cual la hizo blanco de críticas y juicios desde niña. Sin embargo, a medida que ha crecido y madurado, la exestrella Disney ha trabajado en la forma en la que estos juicios la impactan.

En este sentido, recientemente expresó su opinión sobre las personas que critican su físico, en especial, aquellas que la juzgan por su peso.

Su contundente mensaje estuvo acompañado por una frase de profundo amor propio, algo que ha intentado cultivar desde hace tiempo.

“Sinceramente, no me importa mi peso porque la gente opina sobre él de todas formas. 'Eres demasiado delgada, 'eres demasiado grande', 'eso no te queda bien. ‘blah, blah, blah blah’… Soy perfecta como soy”.

La cantante y actriz acompañó su mensaje con un poco de humor, ya que previo a esta declaración expresó que ha intentado mantenerse delgada, pero hizo un delicioso y amplio pedido a la cadena de comida rápida Jack in the Box, el cual, dio a entender que iba a disfrutar sin culpa.

“He tratado de mantenerme delgada, pero fui a Jack in the Box y compré cuatro tacos, tres rollos de huevo, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante”.

¿Por qué Selena Gomez sube y baja de peso?



Además de mostrar que ya no se enfoca en las opiniones de los demás y disfruta la vida como mejor le parece, Gomez ha explicado anteriormente que su peso fluctúa debido al medicamento que toma para controlar el lupus, una enfermedad autoinmune que, en su caso, dañó su riñón, por lo que tuvo que someterse a un trasplante de este órgano.

Justo durante el inicio de su enfermedad fue cuando notó más las críticas hacia su físico, la cuales, lamentablemente, sólo la atacaban sin tomar en cuenta su estado de salud.

“Tengo lupus y lidio con problemas renales y presión arterial alta, así que trato muchos problemas de salud. Para mí fue hasta entonces cuando realmente comencé a notar más cosas de mi imagen corporal… Realmente me di cuenta cuando la gente comenzó a atacarme por eso", explicó en una entrevista para Giving Back Generation en noviembre de 2019.



A medida que comenzó a lidiar con esta enfermedad y tomó consciencia que esta fluctuación en su peso iba a estar presente durante toda su vida, decidió trabajar más en ella misma, para así evitar que los comentarios ajenos la afectaran.