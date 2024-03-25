Selena Gómez

Selena Gomez publica fotos en ropa interior: las borra y sube una más “real”

La cantante compartió una secuencia de imágenes en ropa interior y otras más sin maquillaje. Sin embargo, minutos después las eliminó y subió una más en blanco y negro.

Elizabeth González
El pasado fin de semana Selena Gómez publicó atrevidas fotografías en ropa interior que la llevaron a ser tendencia en redes sociales. Sin embargo, horas más tarde las eliminó.

En su lugar, la actriz de ‘Wizards of Waverly Place’ compartió una nueva fotografía en blanco y negro que decidió acompañar de la frase “real”, dejándose ver sin una gota de maquillaje y con un gesto mucho más serio.

Selena Gomez se dejó ver sin una gota de maquillaje en Instagram.
Selena Gomez se dejó ver sin una gota de maquillaje en Instagram.
Imagen Selena Gomez / Instagram

Las fotografías que Selena Gomez borró de Instagram

El pasado 23 de marzo, la intérprete de ‘Lose You To Love Me’ compartió en Instagram una secuencia de imágenes en las que se dejó ver en diferentes facetas: primero posando en ropa interior con un maquillaje discreto, luego mostrando más de su cuerpo al natural y finalmente sin maquillaje y hasta recostada en la cama.

Aunque estas imágenes no las acompañó de ningún texto, en diciembre de 2022 señaló que estaba “muy orgullosa de su cuerpo” y “de su peso”. Incluso, se sinceró sobre los cambios que había experimentado su cuerpo desde que fue diagnosticada con Lupus.


“‘Eres demasiada flaca'. 'Eres demasiado grande'. 'Eso no encaja' . P*rra, soy perfecta tal como soy”, expresó en un video que colgó en TikTok. “No soy perfecta, pero estoy orgullosa de ser quien soy... A veces olvido que está bien ser yo”, continuó.

¿Qué es el Lupus, enfermedad que parece Selena Gomez?

Selena Gomez fue diagnosticada con lupus en 2013. Sin embargo, hizo pública su enfermedad hasta 2015 en una entrevista con Billboard.

“Me diagnosticaron lupus y pasé por quimioterapia. Eso fue lo que realmente sucedió durante mi período de descanso. Podría haber tenido un derrame cerebral. Quería tanto decir: 'No tienen idea. Estoy en quimioterapia… Me encerré hasta que me sentí segura y cómoda de nuevo”, dijo.

De acuerdo con el sitio especializado Mayo Clinic, el lupus es una enfermedad autoinmune que puede afectar diversas partes del cuerpo, como las articulaciones, la piel, el corazón y el cerebro. En el caso de Selena Gomez, esta enfermedad afectó severamente su salud, por lo que requirió de un trasplante de riñón en 2017.

