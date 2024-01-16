Selena Gómez

Selena Gómez y su novio Benny Blanco derrochan amor en los Premios Emmy

La pareja asistió a la ceremonia de premiación, realizada este 15 de enero en el Peacock Theatre. Durante el evento, ellos se mostraron sonrientes y cariñosos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Selena Gomez explota contra quienes critican a su nuevo novio: resurgen videos donde él la humilla

Selena Gómez y su novio, el productor musical Benny Blanco, dieron un paso más en su relación al debutar como pareja en los Premios Emmy, este 15 de enero.

La cantante y el músico arribaron juntos al Peacock Theatre, en Los Ángeles, donde se realizó la ceremonia correspondiente al 2023, ya que se retrasó por la huelga de guionistas y actores de Hollywood.

PUBLICIDAD

En un tiktok publicado por E! Now Latino se aprecia que ambos esperaban a un lado de la alfombra roja, en la que finalmente ella apareció sola.

@enowlatino

#SelenaGomez #BenniBlanco #Emmys #AlfombraRoja #ENow

♬ sonido original - E! NOW LATINO


La intérprete de ‘Love you like a love song’ posó ante las cámaras mostrando su look, conformado por un vestido Oscar de la Renta, sandalias de terciopelo René Caovilla y un collar Jean Schlumberger by Tiffany.

Selena Gómez en los Premios Emmy, realizados el 15 de enero de 2024.
Selena Gómez en los Premios Emmy, realizados el 15 de enero de 2024.
Imagen /David Fisher/Shutterstock


Quienes sí se unieron a ella para las fotografías fueron Martin Short y Steve Martin, sus coprotagonistas en ‘Only Murders in the Building’, programa nominado a Mejor Serie de Comedia.

Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin en la alfombra roja de los Premios Emmy.
Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin en la alfombra roja de los Premios Emmy.
Imagen /David Fisher/Shutterstock

Más sobre Selena Gómez

Selena Gómez se reencuentra con Karla Sofía Gascón tras negar que la llamó “rata rica”
2 mins

Selena Gómez se reencuentra con Karla Sofía Gascón tras negar que la llamó “rata rica”

Univision Famosos
Selena Gómez rompe el silencio tras alegado insulto de Karla Sofía Gascón: “La magia ha desaparecido”
2 mins

Selena Gómez rompe el silencio tras alegado insulto de Karla Sofía Gascón: “La magia ha desaparecido”

Univision Famosos
¿Karla Sofía Gascón llamó "rata rica" a Selena Gómez? La actriz responde por polémico tuit
0:58

¿Karla Sofía Gascón llamó "rata rica" a Selena Gómez? La actriz responde por polémico tuit

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón reaparece y rompe en llanto tras polémicos tuits contra Selena Gómez y más
3 mins

Karla Sofía Gascón reaparece y rompe en llanto tras polémicos tuits contra Selena Gómez y más

Univision Famosos
¿Selena Gómez podría ser deportada? Él es su papá nacido en México y estos son sus orígenes
1:08

¿Selena Gómez podría ser deportada? Él es su papá nacido en México y estos son sus orígenes

Univision Famosos
¿Selena Gómez será deportada tras llorar por las redadas? Político pide su expulsión de EEUU
1:05

¿Selena Gómez será deportada tras llorar por las redadas? Político pide su expulsión de EEUU

Univision Famosos
¿Por qué llora Selena Gómez? Devastada rompe en llanto en medio de las deportaciones en EEUU
1:08

¿Por qué llora Selena Gómez? Devastada rompe en llanto en medio de las deportaciones en EEUU

Univision Famosos
Eugenio Derbez reacciona a triunfo de ‘Emilia Pérez’ en Globos de Oro: ¿arremete de nuevo?
0:47

Eugenio Derbez reacciona a triunfo de ‘Emilia Pérez’ en Globos de Oro: ¿arremete de nuevo?

Univision Famosos
El potente discurso de la actriz trans Karla Sofía Gascón en los Globos de Oro 2025: "Soy quien soy"
1:03

El potente discurso de la actriz trans Karla Sofía Gascón en los Globos de Oro 2025: "Soy quien soy"

Univision Famosos
Salma Hayek presume como nunca sus canas en los Globos de Oro 2025: los mejores looks en video
1:19

Salma Hayek presume como nunca sus canas en los Globos de Oro 2025: los mejores looks en video

Univision Famosos

Selena Gómez y Benny Blanco juntos en los Premios Emmy

Si bien no estuvieron juntos en la ‘red carpet’, Selena Gómez y Benny Blanco sí disfrutaron uno al lado del otro en el interior del teatro del evento.

The Hollywood Reporter filmó el momento en el que ellos tomaron sus asientos justo a un costado de Martin Short y Steve Martin.

@hollywoodreporter

#selenagomez and #bennyblanco take their seats with #stevemartin and #martinshort at the #emmys #onlymurders #onlymurdersinthebuilding

♬ original sound - The Hollywood Reporter - The Hollywood Reporter


En algún momento de la noche, la actriz y el cantautor fueron capturados sonrientes y cariñosos, con él colocando la mano de ella cerca de su corazón.

Él optó para esta cita por un ‘outfit’ más casual, con una gabardina larga color azul oscuro con pantalones de raso y una camisa debajo.

Selena Gómez y su relación con Benny Blanco

Los rumores de que ellos estaban en un romance comenzaron a finales de noviembre del año pasado, cuando trascendió que la madre de Gómez, Mandy Teefey, había seguido a Blanco en Instagram.

Selena confirmó la noticia días después, el 7 de diciembre, al subir a sus historias una imagen en la que aparece recostada en el torso del artista.

PUBLICIDAD

Además, comentó en un ‘post’ de ‘Popfactions’ en la plataforma digital que Benny “es absolutamente todo mi corazón” y que “ha sido lo mejor que me ha pasado”.

A partir de ese momento, ambos empezaron a subir diversas postales que dejaban claro su vínculo, hasta que el 15 de diciembre Gómez difundió su primera instantánea de un beso en los labios con él.

Selena Gómez se mostró besándose con Benny Blanco.
Selena Gómez se mostró besándose con Benny Blanco.
Imagen Selena Gómez/Instagram


Fue el 3 de enero de este 2024 cuando realizaron su primera aparición pública, al asistir al partido de la NBA entre Los Angeles Lakers y Miami Heat, en la Crypto.com Arena.

Una semana después, ella asistió a los Golden Globes 2024 y, al subir fotos de su noche en Instagram, incluyó una en la que sale besándose con Benny, agregando ‘Gané’ en la descripción.

Relacionados:
Selena GómezParejas de famososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD