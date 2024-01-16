Selena Gómez y su novio Benny Blanco derrochan amor en los Premios Emmy

Video Selena Gomez explota contra quienes critican a su nuevo novio: resurgen videos donde él la humilla

Selena Gómez y su novio, el productor musical Benny Blanco, dieron un paso más en su relación al debutar como pareja en los Premios Emmy, este 15 de enero.

La cantante y el músico arribaron juntos al Peacock Theatre, en Los Ángeles, donde se realizó la ceremonia correspondiente al 2023, ya que se retrasó por la huelga de guionistas y actores de Hollywood.

En un tiktok publicado por E! Now Latino se aprecia que ambos esperaban a un lado de la alfombra roja, en la que finalmente ella apareció sola.



La intérprete de ‘Love you like a love song’ posó ante las cámaras mostrando su look, conformado por un vestido Oscar de la Renta, sandalias de terciopelo René Caovilla y un collar Jean Schlumberger by Tiffany.

Selena Gómez en los Premios Emmy, realizados el 15 de enero de 2024. Imagen /David Fisher/Shutterstock



Quienes sí se unieron a ella para las fotografías fueron Martin Short y Steve Martin, sus coprotagonistas en ‘Only Murders in the Building’, programa nominado a Mejor Serie de Comedia.

Selena Gómez, Martin Short y Steve Martin en la alfombra roja de los Premios Emmy. Imagen /David Fisher/Shutterstock

Selena Gómez y Benny Blanco juntos en los Premios Emmy

Si bien no estuvieron juntos en la ‘red carpet’, Selena Gómez y Benny Blanco sí disfrutaron uno al lado del otro en el interior del teatro del evento.

The Hollywood Reporter filmó el momento en el que ellos tomaron sus asientos justo a un costado de Martin Short y Steve Martin.



En algún momento de la noche, la actriz y el cantautor fueron capturados sonrientes y cariñosos, con él colocando la mano de ella cerca de su corazón.

Él optó para esta cita por un ‘outfit’ más casual, con una gabardina larga color azul oscuro con pantalones de raso y una camisa debajo.

Selena Gomez com Benny Blanco no Emmy Awards em Los Angeles, Califórnia [15 de janeiro]. pic.twitter.com/DDoNTKtfjV — Selena Daily Brasil (@selenadailybr) January 16, 2024

Selena Gómez y su relación con Benny Blanco

Los rumores de que ellos estaban en un romance comenzaron a finales de noviembre del año pasado, cuando trascendió que la madre de Gómez, Mandy Teefey, había seguido a Blanco en Instagram.

Selena confirmó la noticia días después, el 7 de diciembre, al subir a sus historias una imagen en la que aparece recostada en el torso del artista.

Además, comentó en un ‘post’ de ‘Popfactions’ en la plataforma digital que Benny “es absolutamente todo mi corazón” y que “ha sido lo mejor que me ha pasado”.

A partir de ese momento, ambos empezaron a subir diversas postales que dejaban claro su vínculo, hasta que el 15 de diciembre Gómez difundió su primera instantánea de un beso en los labios con él.

Selena Gómez se mostró besándose con Benny Blanco. Imagen Selena Gómez/Instagram



Fue el 3 de enero de este 2024 cuando realizaron su primera aparición pública, al asistir al partido de la NBA entre Los Angeles Lakers y Miami Heat, en la Crypto.com Arena.