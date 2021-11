Sebastián Rulli explicó por qué aceptó ser Mauro en Vencer el Pasado: su hijo tuvo que ver

Dar vida a Mauro Álvarez, un profesional de la informática que busca hacer justicia a su padre y a su hermano, en Vencer el Pasado ha sido un gran placer para Sebastián Rulli.

Su participación en esta telenovela le permitió volver a compartir pantalla con su pareja en la vida real, Angelique Boyer, lo cual es un enorme gusto para el actor. No obstante, más allá que trabajar nuevamente con Angie lo llenó de emoción, realmente esta no fue la única razón por la que aceptó el personaje de Mauro.

Sebastián Rulli explicó por qué decidió dar vida a Mauro



Existieron múltiples factores que orillaron a Rulli a aceptar el personaje de Mauro. El primero fue sin duda ser buscado personalmente por Rosy Ocampo, una de las productoras más exitosas y reconocidas de la televisión y responsable de la franquicia de Vencer.

El actor reveló en una entrevista que recibir el llamado de Rosy fue “muy importante” para él. Estaba “encantado” con poder volver a trabajar con la reconocida productora.

El hijo de Sebastián Rulli tuvo un peso importante en su participación en Vencer al Pasado

Vencer el Pasado es una producción enfocada en una audiencia joven, que está en contacto constante con las redes sociales y plataformas digitales.

Este aspecto es algo que a Rulli le llamó mucho la atención, no sólo porque él trabaja en redes sociales y vive de ellas, sino también sintió que podía causar un impacto en su hijo Santiago.

Tengo un hijo de 11 años que me gustaría que entrara en conciencia del peligro y la responsabilidad del uso de estas plataformas.

La oportunidad de Sebastián Rulli de dar vida a un personaje diferente



Otra razón fue la historia que cuenta la telenovela. De acuerdo con Rulli, Vencer el Pasado nos presenta una trama totalmente nueva, lo cual permitió que no existieran realmente comparaciones con otras producciones.

Además, le dio la oportunidad de poder desarrollar un rol completamente diferente a lo que ha hecho antes y demostrar así que tiene el talento de dar vida a diferentes personajes.

Me gustó poder cambiar, demostrar que no estoy encasillado.



El actor también explicó que le llamó mucho la atención dar vida a alguien sumamente diferente a él.

Es muy diferente a mi. Yo no haría esas cosas. No me manejo de esa manera, no le encuentro justificación a ese tipo de personalidades. Me llamó mucho la atención poder darle vida a alguien completamente diferente a mí.

Vencer el Pasado fortaleció su relación con Angelique Boyer

Vencer el Pasado es la cuarta telenovela en la que Sebastián y Angelique comparten pantalla e interpretan a una pareja. Esta oportunidad de trabajar nuevamente juntos le permitió a Rulli vivir una gran emoción y gozo.

No lo teníamos planeado, no fue una propuesta nuestra, eso también está muy padre… que nos unan, a mi me encanta. Siempre lo he dicho, Angie ha sido de mis mejores compañeras, de las actrices que más admiro, que me encanta ver, que disfruto tanto fuera o dentro del set, y es más aprendizaje para mi, más gozo.