Anne Hathaway Anne Hathaway estuvo “casi ciega” por 10 años: esto le pasó a la actriz de ‘Devil Wears Prada’ La actriz atravesó por momentos complicados a consecuencia de una enfermedad visual que no era propia de su edad.



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Anne Hathaway estuvo “casi ciega” por 10 años. La actriz confesó en el podcast de The New York Times que vivió momentos complicados a causa de una enfermedad visual que no era propia de su edad.

“Quizás sea demasiada información, pero… estuve medio ciega durante 10 años, entre los 30 y 40”, reveló el 22 de abril.

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“Tuve una catarata de aparición precoz y me afectó tanto la visión que, básicamente, era legalmente ciega del ojo izquierdo.”, agregó.

De acuerdo con la protagonista de ‘Devil Wears Prada’, aquellos momentos fueron difíciles. Incluso, aseguró que fue una época de mucho estrés hasta que finalmente la operaron.

“Al final me operaron y me di cuenta de lo mal que estaba hasta que por fin pude ver todo el panorama completo. Me he calmado desde entonces. No me daba cuenta de que en realidad estaba afectando mi sistema nervioso”, subrayó.

Anne Hathaway evitó dar detalles sobre aquellos momentos que vivió. Sin embargo, consideró “un milagro” el que haya podido recuperar la visión, luego de meses sin siquiera poder ver con claridad el rostro de las personas.

“Aprecio la visión porque, literalmente, siento que cada día, cuando me despierto y puedo ver como veo, es un milagro. De hecho, pienso: ‘Oh, hace dos generaciones, eso (la cirugía) no habría sido una opción para alguien como yo’. Así que, realmente, me siento muy conectada con ese tipo de milagro”, sentenció.

¿Qué es la catarata senil, enfermedad que tenía Anne Hathaway?

De acuerdo con Mayo Clinic, una catarata senil es una enfermedad relacionada con la edad y es una de las principales causas de pérdida de visión y de cirugía ocular en personas mayores.