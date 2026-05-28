Yahir Othón Parra

¿Yahir y su hijo se reconciliaron?: Tristán publica foto con el cantante y lanza inesperado mensaje

El hijo mayor de Yahir se pronunció en redes sociales luego de que su padre expresara el orgullo que siente por él tras dejar atrás las adicciones.

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Por:Elizabeth González
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Video Hijo de Yahir ahora "vende aguacates" tras lidiar con adicciones: lo revela el cantante

Yahir y su hijo parecen haber dejado atrás sus diferencias luego de años alejados. Este miércoles 27 de mayo, Tristán sorprendió al publicar una fotografía junto al cantante, a quien le dedicó amorosas palabras.

El joven, de 28 años, compartió en Instagram una imagen de la época de su infancia, dejando al descubierto que Yahir siempre estuvo a su lado y pendiente de él.

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“Todos tenemos a este niño dentro y la cuestión y no cuestión es aceptar que nunca se va a ir y hacer las paces con este señorón que está aquí”, escribió.

Esta fue la foto que Tristán compartió junto a Yahir.
Esta fue la foto que Tristán compartió junto a Yahir.
Imagen Tristán Othon / Instagram


“Papá te amo y nunca, por más que la vida se ponga dura, dejemos a nuestro niño interior”, resaltó.

Sin un contexto claro, más que el objetivo de expresarle su cariño al actor de La Desalmada, Tristán sentenció: “GRACIAS POR NUNCA DEJARME ABAJO”.

Yahir confirma que su hijo está enfocado en su crecimiento personal

Horas antes de la publicación de Tristán, Yahir confesó ante las cámaras de ‘Ventaneando’ que su hijo estaba enfocado en su crecimiento personal y laboral. Incluso, resaltó que el joven continúa vendiendo aguacates y componiendo música.

“Todos tenemos recaídas en la vida. Ahorita estamos en un buen momento y él sabe que tiene todo mi apoyo y todo mi amor. Me quito el sombrero con su señora madre, que está ahí con él, siempre apoyándolo”, dijo.

“Él está ahí con el tema de estar vendiendo aguacates (…), pero también sé que anda en el carro, componiendo y haciendo rolas. Yo siempre he tratado de ser un gran padre para mi hijo, siempre. Independientemente de cómo estén las situaciones. Siempre he tratado de pensar las cosas bien, de ser inteligente, amoroso”, sentenció.

A finales de 2024, Yahir comenzó a dar pistas de que había recuperado la comunicación con su hijo, quien en agosto declaró públicamente que era abstemio, ya que había logrado dejar de consumir estupefacientes.

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