Samadhi Zendejas

Samadhi Zendejas sufre incidente en el mar: un "error muy grave" la dejó tumbada

La actriz volvió a ser noticia por las imágenes que compartió sobre el percance que sufrió durante sus clases de surf. Samadhi Zendejas terminó ‘tumbada’ en la cama por esta razón.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Luego de reaccionar a una fotografía de William Levy, con quien ha sido vinculada sentimentalmente, Samadhi Zendejas volvió a ser noticia tras sufrir incidente en el mar.

A través de sus historias de Instagram, la actriz compartió imágenes del percance que vivió durante sus clases de surf a consecuencia de un “error muy grave”.

“Creo que tengo un nuevo deporte favorito.... o sea, me encantó”, escribió la noche del 7 de agosto en Instagram.

“Solo que tuvo un error muy grave. No me puse bloqueador en las piernas. Imagínense cómo están mis piernas”, agregó la actriz de Atrévete a Soñar (telenovela que puedes ver en ViX).

Samadhi Zendejas cayó varias veces de la tabla de surf.
Imagen Samadhi Zendejas / Instagram

La actriz terminó tumbada en la cama

Para acompañar su mensaje, la actriz compartió un video donde también se puede ver una de las fuertes caídas que sufrió durante sus clases de surf, mientras que en otra publicación apareció ‘tumbada’ en la cama.

“Traigo las pantorrillas ardiendo. (Mi mamá) me puso jitomate en todas las piernas”, compartió.

La actriz sufrió quemaduras solares por falta de bloqueador solar y terminó 'tumbada' en la cama.
Imagen Samadhi Zendejas / Instagram


Pese al incidente que sufrió en el amar, Samadhi Zendejas aseguró que su experiencia con el surf había sido la mejor. Sin embargo, puntualizó que usar bloqueador hubiera mejorado la experiencia.

“Pero yo en mis clases de surf sin saber qué significaba la palabra ‘bloqueador’”, sentenció.


