"Nos hace mucha falta": el agridulce mensaje navideño de la dinastía Pinal por la salud de Silvia

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel también externó su sentir al pasar una Navidad diferente: "A veces cuando decimos 'todo pasa por algo' en el fondo de nuestro corazón hubiéramos querido que fuera diferente. Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustarían, ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí".