Salma Hayek y su hija Valentina juntas en su primera portada de revista: son idénticas

El 21 de septiembre de 2007, Valentina Paloma Pinault, quien es toda una políglota, llegó a este mundo. Durante su infancia, Valentina se mantuvo bastante lejana de las cámaras, aunque ocasionalmente acompañó a su mamá a una que otra premiere o evento, lo cual nos permitió darnos una idea de su crecimiento.

No obstante, una vez que debutó en la adolescencia, la hija de Salma Hayek y el empresario François Henri Pinault comenzó a regalarnos más momentos con su presencia e incluso, recientemente debutó en su primera portada de revista junto a su madre.

Salma Hayek y su hija Valentina posaron juntas en una portada de revista



En 2022, a los 14 años de edad, Valentina Paloma Pinault posó para las cámaras de la revista ‘Vogue’. Su debut en las páginas de la reconocida publicación fue junto a su mamá, con quien comparte varias fotos, entre ellas un close-up de sus rostros que sirvió como portada.

Con estas fotos, los fans de la actriz se deshicieron en halagos por ambas. “Son idénticas”, “Bellas”, “Realeza mexicana”, “Vale es muy guapa, tiene la belleza de su madre”, fueron algunos de los elogios que recibieron.

El semblante serio de Valentina es protagonista de la mayoría de las imágenes capturadas por el fotógrafo Nico Bustos para ‘Vogue’, revista para la cual también concedió una entrevista en donde habló sobre sus planes profesionales, su gusto por la moda y su relación con su mamá.

Valentina Paloma Pinault quiere seguir los pasos de su mamá, Salma Hayek



Valentina comparte la misma pasión que su madre: la actuación. “Me gustaría ser actriz y después directora”, expresó. Su plan es conocer cómo se desarrolla uno frente a las cámaras, para así tener la experiencia que cree que se necesita para desenvolverse de la mejor forma como directora.

Salma reconoció el talento de su hija, pero considera que debutar en la industria del entretenimiento desde muy joven puede impactar su vida.

“Yo he visto lo que puede hacer, pero al final cuando actúas de muy joven pierdes el anonimato”.



En esta entrevista, Salma también confesó que debutó en la maternidad un poco tarde (tenía 41 años cuando dio a luz a Valentina). Sin embargo, se siente feliz del momento en el que se dio, ya que pudo convertirse en madre una vez que encontró a la pareja de su vida y tenía una carrera estable.

A sus 14 años, Valentina Pinault se roba el show en cada aparición que hace



A mediados del 2021, Valentina comenzó a tener una presencia más constante en los eventos de su madre.

Junto a ella caminó en la alfombra roja de dos de las premieres de ‘Eternals’, película en donde Salma tuvo la oportunidad de convertirse en la primera latina en dar vida a una superheroína principal en una producción de Marvel.

En ambas apariciones, la joven de 14 años apostó por vestidos negros con estampados de puntos.

Un par de semanas después de estos eventos, Valentina apostó por la elegancia del negro en la develación de la estrella de su mamá en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El negro volvió a ser protagonista de su outfit en el Fashion Week de Paris, evento al que asistió con Salma, su papá François-Henri Pinault y su media hermana, Mathilde Pinault.

A pesar que el negro parece ser uno de sus colores predilectos para caminar en el red carpet, el estilo de Valentina es muy dinámico, según reveló para ‘Vogue’.

“Cambio mucho porque depende mucho de quién quiero ser ese día. Probablemente hay días en los que quiero llevar algo totalmente negro y hay otros donde puedo llevar muchos colores”.



Además, Valentina reveló que le encanta el estilo y ropa de su mamá, lo cual muchas veces la orilla a tomar prendas del guardarropa de la actriz.

“En esta casa nos peleamos por la ropa porque se lleva todo de mi clóset. Luego no encuentro nada”, confesó Salma.



De acuerdo con Salma y Valentina, a pesar de tener varias fotos juntas en esta sesión de fotos para ‘Vogue’ realmente no hicieron muchas cosas juntas. Sin embargo, resaltaron que tienen una relación muy estrecha, de tal forma que cuando Salma está lejos de casa, se mantiene presente en la vida de Valentina con llamadas y mensajes.

“Siempre me habla, que si ya comí, que si ya me dormí. No importa si está en L.A. y yo en Londres, me marca”.



Además, ambas comparten hablar en español, idioma que las hace sentir mucho más cercanas e incluso les permite comunicarse sin que nadie más las entienda.