Julián Figueroa heredó de Joan Sebastian el lujoso rancho donde creció Salma Hayek

"La he limpiado, he hecho un montón de cosas ahí, pero ahorita no tengo el capital para hacer un hotel o un restaurante ahí. No soy responsable (de la situación). Mi papá me la regaló con mucho cariño, pero no voy a descuidar la educación de mi hijo (José Julián) o la vida de mi hijo para restaurar una casa que no dejé en ese estado", concluyó.