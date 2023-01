Salma Hayek recibió el 2023 sin maquillaje y en pijama: la foto que encantó a sus fans

Hace unos días, Salma Hayek compartió en su Instagram una foto de sus vacaciones navideñas junto a sus hijos Valentina Paloma y Augustine en un destino montañoso.

Este escenario parece ser el mismo sitio en donde la actriz de 'Everly' (que puedes ver gratis en ViX) le dio la bienvenida al 2023.

Salma Hayek recibe el año nuevo sin maquillaje: foto



El 1 de enero de 2023, la actriz mexicana utilizó su cuenta de Instagram para desearles un feliz año a sus más de 22 millones de seguidores.

“Buenos días 2023 Feliz año a todos ustedes que me compartieron su cariño me hicieron sentir apreciada y michas veces me hicieron reír. Siempre aprendo mucho de ustedes y espero esta nueva aventura les traiga muchas bendiciones. Mil Gracias a todos mis seguidores de habla hispana”, escribió en su post.



Su amoroso mensaje lo acompañó con una foto que probablemente fue tomada poco después de haber despertado, puesto que luce sin una gota de maquillaje, en pijama y disfrutando una taza de café o té.

En la ventana detrás de ella, se vislumbra un escenario boscoso y con un poco de nieve (similar al que mostró en su más reciente foto con su hija Valentina Paloma).



Su publicación recibió miles de likes, así como mensajes de cientos de fans y varios famosos deseándole un feliz año nuevo, tal y como lo hizo Anthony Hopkins (con quien mantiene una estrecha amistad y hasta han bailado juntos).

“Feliz año nuevo. Te amamos”, escribió el actor de ‘¿Conocen a Joe Black?’ (que puedes disfrutar en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX).

Varios internautas también elogiaron su belleza sin filtros.

“Hermosa”; “Preciosa”; “Bella”; “Preciosa foto de la hermosa, preciosa, increíble, impresionante, fabulosa, elegante, maravillosa, linda, sexy y fantástica dama”; “Tan preciosa”; “Eres tan hermosa”, son algunos de los mensajes que le dedicaron.

Fotos de Salma Hayek sin maquillaje

Su primera foto de 2023 sin 'makeup' y en un mood relajado se suma a la serie de selfies y más imágenes en las que Salma Hayek presume su belleza al natural.

Varias de sus fotografías sin filtros ni maquillaje suelen ser cuando está de vacaciones en el mar, un destino que le apasiona.

La actriz de 56 años también se ha mostrado al natural e incluso ha lucido sus canas con orgullo.



Así como su primera foto del 2023 donde luce recién despertada, la actriz de ‘Frida’ (que puedes ver en ViX+) también se ha tomado selfies justo después de bañarse.



Y a ti, ¿qué te pareció la belleza al natural de Salma Hayek?