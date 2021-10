Salma Hayek cree que fue sirena en otra vida: explicó la relación que tiene con el mar

Gracias a su trabajo como actriz Salma Hayek ha podido interpretar a un gran número de personajes y seres en la gran pantalla. Desde ser la superheroína Ajak, en el filme de Marvel ‘Eternals’, hasta convertirse en la reconocida pintora Frida Kahlo, papel que le valió una nominación al Oscar como mejor actriz.

Sin embargo, existe un personaje que Hayek cree que es parte de ella a pesar de nunca haberlo interpretado: una sirena.

"En otra vida habré sido sirena": Salma Hayek explicó su relación con el mar

Salma Hayek puede ser muy feliz frente a la cámara o cuando disfruta momentos con su familia, su esposo, el multimillonario empresario francés François-Henri Pinault, y su hija Valentina Paloma.

A estos espacios y momentos de plenitud y felicidad se suma uno súper importante: el mar. La playa, el agua o el mar son sitios vitales para Salma, según reveló en entrevista para People.

No puedo vivir sin el agua. Me apasiona, yo sin agua casi me muero. Tengo que ir al mar.



La actriz mexicana explicó que nacer en Coatzacoalcos, un municipio de Veracruz, México que presume playas bañadas por el Golfo de México, provocó esta profunda necesidad de mar y playa.

Soy de Coatzacoalcos; nací en la playa. Yo la necesito



Además de advertir que sus orígenes tienen un factor importante en su pasión hacia el agua, Salma se aventuró a declarar que tal vez en otra vida tuvo la oportunidad de ser una criatura propia del mar, nada menos que una sirena.

En otra vida habré sido sirena

Sirena o no, Salma tiene una profunda relación con el agua que le ha hecho sentir que el mar es un lugar perfecto para recargar energías y sentirse renovada.

Me tengo que ir a recargar dentro del mar… A mí sumérjanme allá adentro, déjenme ver mis pececitos con mi visor y salgo como nueva cada vez.



Un gran ejemplo de ello lo podemos encontrar en un post de enero de 2019 en donde la actriz presume una absoluta serenidad mientras flota a la orilla del océano y “escucha la canción del mar”.