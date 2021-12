Salma Hayek compartió su secreto para mantener su figura: es un tipo de yoga restaurativo

La carrera actoral de Salma Hayek no ha sido sencilla, pues ha recibido diversos insultos por ser latina. Durante el tour de promoción de la película ‘House of Gucci’, en la que interpreta a Giuseppina Auriemma, la veracruzana reveló que altos ejecutivos del cine le comentaron que hubiera tenido éxito en Hollywood si no hubiera sido mexicana.