“No voy a acabar como momia”: Salma Hayek explicó que quiere envejecer sin cirugías

Por si eso no fuera suficiente, en noviembre de este año recibió su estrella en el Paseo de la Fama, misma que dedicó a todos sus fans, que, según aseguró, le dieron el valor para hacerse de un lugar tan prestigioso en Hollywood.

"Cuando todos ustedes vean mi estrella aquí, quiero que sepan que, dado que todos están en mi corazón, parte de su polvo de estrellas está aquí. Ustedes son también parte de esta estrella", aseguró Salma.



En medio de todos estos triunfos, los reflectores se pusieron sobre la mexicana y apariencia: desde sus mejores vestidos hasta lo bien que luce a su edad.

Uno de los detalles que más llaman la atención de la actriz es que parece que el tiempo sólo la hace ver mejor. De hecho, en julio del año pasado, Salma Hayek comentó en entrevista con Jada Pinkett Smith en Red Table Talk, que la menopausia le agrandó los pechos de manera “natural” y no se había sometido a una cirugía plástica para ello, como muchos han rumorado al respecto.

Cargando Video... "Se ve el vato con el celular": Salma Hayek festeja sus 55 años con foto en traje de baño y la sombra del hombre que le tomó la foto



En aquella conversación, igual aseguró: “no hay fecha de caducidad para las mujeres. Eso se tiene que eliminar”.

Salma Hayek aseguró que no se sometería a cirugías plásticas

En este contexto, vale la pena recordar las declaraciones que la estrella de ‘Frida’ hizo en enero del 2020. Al ser cuestionada por un periodista de 'Sale el Sol' sobre lo que significa para ella ser un estandarte de belleza latina, respondió “un poco de presión… conforme pasan los años espero no defraudarlos”.

“No los quiero decepcionar, pero tampoco quiero tener que tener esta presión a los 50 a los 60, yo no me voy a hacer cirugía plástica, no voy a acabar como momia (...) Hay que envejecer con dignidad y gracia, pero también hay que dejarse envejecer tantito”, agregó.



En dicha conversación, Salma Hayek agregó que, conforme pasen los años, tendrán que acostumbrarse a ver algunos cambios en su físico.

Ella es una de las pocas celebridades que dejan ver su lado más natural, sin maquillaje ni retoques digitales, en redes sociales.



Además, ha usado sus plataformas para presumir sus canas de vez en cuando, demostrando que no le teme a añadir más velitas a sus pasteles de cumpleaños.