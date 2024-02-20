Salma Hayek

Salma Hayek dedica emotiva felicitación a su hijastra Mathilde por su cumpleaños

La actriz mexicana es madrastra de tres hijos de su esposo François-Henri Pinault, con quienes ha dejado ver la buena relación que tienen. Salma utilizó las redes para felicitar a Mathilde, quien cumplió 23 años.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Salma Hayek tiene 3 hijos "secretos": uno de ellos nació en medio de un escándalo

Salma Hayek le envió un cariñoso mensaje a su hijastra Mathilde Pinault, quien este 20 de febrero cumplió 23 años.

La actriz mexicana utilizó su cuenta de Instagram para mostrar lo orgullosa que está de la segunda hija de su esposo, el empresario François-Henri Pinault.

"Feliz cumpleaños Tildie Tildie Tildie, te amamos y estamos muy orgullosos de la mujer en la que te has convertido", es el texto que acompaña una serie de fotografías en donde Mathilde y Salma posan. También aparece una imagen en donde Tildie abraza a su padre, el magnate François-Henri Pinault.

En las redes sociales, Hayek ha dado muestra de la buena relación que tiene con sus tres hijastros Augie, Mathilde y Francois publicando fotos con ellos.

Salma Hayek felicita a su hijastra Mathilde.
Salma Hayek felicita a su hijastra Mathilde.
Imagen Salma Hayek/Instagram

¿A qué se dedica la hijastra de Salma Hayek?

La joven de 23 años es la segunda hija que François-Henri Pinault y Dorothée Lepère tuvieron en su matrimonio.

Durante años ha practicado la equitación, lo cual la ha llevado a ganar importantes premios en competiciones de salto, como el Longines Paris Eiffel Jumping. Es miembro del grupo Tendercapital Stables. En junio de 2022 ganó el premio Saint-Laurent Eiffel Challenge.

En 2022 entró a la Emlyon Business School, una importante escuela de negocios ubicada en París.

También es apasionada de la moda y es común que en su perfil de Instagram publique algunas de sus sesiones fotográficas.

Mathilde tiene una buena relación con su media hermana Valentina, la hija que Salma Hayek tuvo con François-Henri Pinault.

Valentina Paloma y Mathilde Pinault.
Valentina Paloma y Mathilde Pinault.
Imagen Mathilde Pinault/Instagram

¿Quiénes son los hijastros de Salma Hayek?

Además de Mathilda, la actriz mexicana es madrastra de dos hijos varones de su esposo, a quienes tuvo en dos relaciones diferentes.

François Jr. es el mayor de los hijos de François-Henri Pinault, tiene 25 años y es fruto del matrimonio que el empresario francés tuvo con Dorothée Lepère entre 1996 y 2004. François Jr ha preferido mantenerse alejado de los reflectores, y su vida privada es poco conocida. El joven es hermano directo de Mathilda.

La madre de Augustin James es la modelo canadiense Linda Evangelista, con quien Pinault tuvo un romance poco antes de que se enamorara de Hayek. El joven nació en octubre de 2006, casi un año antes que su media hermana Valentina.

Salma Hayek y su esposo se convirtieron en padres de Valentina Paloma el 21 de septiembre de 2007. La primogénita de la actriz mexicana tiene 16 años y también ha mostrado su gusto por el mundo de la moda.

François Jr., Augustin James, Salma Hayek, François-Henri Pinault, Mathilde y Valentina Paloma.
François Jr., Augustin James, Salma Hayek, François-Henri Pinault, Mathilde y Valentina Paloma.
Imagen Salma Hayek/Instagram
Salma HayekFrançois-Henri PinaultHijos de famososCumpleañosCelebridadesFamososTelenovelasNovelasPremio Lo Nuestro

