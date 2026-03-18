Salma Hayek

Hijastro de Salma Hayek se compromete con importante condesa europea

François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck dieron a conocer la noticia a través de las redes. El hijastro de Salma Hayek y la condesa llevan poco más de un año de relación.

François Pinault Jr., hijastro de Salma Hayek, y la condesa Lara Cosima Henckel von Donnersmarck, se comprometieron en matrimonio, así lo anunciaron el 14 de marzo a través de Instagram.

"Me comprometí con mi mejor amigo y el chico más genial del mundo", escribió la modelo en la publicación que acompañó con un 'collage' de imágenes en blanco y negro. También agregó una foto de una tarjeta en donde se anunciaba oficialmente su compromiso.

François y Lara han sido muy discretos con su relación y, a pesar de que llevan poco más de un año juntos, apenas dieron a conocer su romance el 14 de febrero, fecha en que celebraron su primer aniversario.

Así anunciaron François Pinault Jr. y Lara Cosima Henckel von Donnersmarck su compromiso matrimonial.
Dos importantes dinastías europeas se unen

Este compromiso une a dos de las dinastías más influyentes de Europa. Por un lado, François Pinault Jr., de 29 años, pertenece a la familia Pinault, una de las más poderosas en cuanto a marcas de lujo.

Es hijo de François‑Henri Pinault, presidente y CEO del grupo Kering, emporio que reúne casas como Gucci, Saint Laurent, Balenciaga y Bottega Veneta. Además, el joven es nieto de François Pinault, fundador del imperio y reconocido patrocinador y precursor del arte. También, es hijastro de Salma Hayek, lo que conecta a la familia con Hollywood.

Su madre es Dorothée Lepère, conocida diseñadora de interiores, y estuvo casada con François‑Henri Pinault entre 1996 y 2004.

Por otro lado, Lara Cosima Henckel von Donnersmarck tiene 23 años y pertenece a una de las familias nobiliarias más antiguas de Europa Central, de origen austrohúngaro. Es hija del conde Florian Henckel von Donnersmarck, director alemán ganador del Oscar en 2006 por 'La vida de los otros', y es nieta del conde Leo‑Ferdinand Henckel von Donnersmarck, quien presidió la división alemana de la Soberana Orden Militar de Malta.

Detalles de la próxima boda

Aunque no se han dado a conocer detalles del próximo enlace matrimonial, según medios como Vanitatis, la celebración podría llevarse a cabo en Nueva York.

Además, se tiene gran expectativa del vestido de novia que elegirá Lara.

