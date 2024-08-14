Salma Hayek sufre accidente en el mar: su esposo hizo todo para ayudarla

Video La boda de Salma Hayek fue de ensueño: la actriz y François-Henri Pinault tuvieron una celebración llena de lujos

Salma Hayek sufrió un pequeño accidente en el mar Mediterráneo durante sus vacaciones en Ibiza, uno de los destinos más glamourosos de Europa.

Aunque la actriz había dado pistas de encontrarse disfrutando de unos días de descanso en la playa, sus vacaciones dieron un giro inesperado cuando cayó en la arena al bajar de un bote a motor.

La actriz cayó en la arena al bajar de un bote a motor. Imagen The Grosby Group



La intérprete de 57 años se encontraba acompañada de su esposo François-Henri Pinault, quien segundos antes había descendido de la lancha sin contratiempos. Sin embargo, al percatarse del accidente de Salma Hayek, hizo todo para ayudarla a volverse a poner de pie.

El accidente de Salma Hayek en el mar Mediterráneo, según refiere The Grosby Group, habría ocurrido el pasado 8 de agosto luego de descender de un lujoso yate en Ibiza, en el que la productora de series como ‘Monarca’ ya se había dejado ver días atrás.

François-Henri Pinault ayudó a la actriz a ponerse de pie nuevamente. Imagen The Grosby Group

Las vacaciones de Salma Hayek

Luego de la fuerte caída de la actriz, Salma Hayek y François-Henri Pinault fueron vistos disfrutando de tiernos momentos en su yate. Incluso, fue captada aplicándole protector solar al empresario.

Salma Hayek también fue captada de muy buen humor a bordo de su lujoso yate, luego de la bochornosa caída que sufrió, la cual se habría tomado con muy buen humor.