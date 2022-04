Sabine Moussier estaba muerta en vida, pero Thalía y su mamá la salvaron: la historia

Sabine Moussier se consolidó como una cautivante villana de telenovelas. Desafortunadamente, su trayectoria actoral se vio azotada por un largo y grave periodo de enfermedad a finales de la década del 2000.

En varias entrevistas, la actriz de ‘Abismo de pasión’ ha explicado que unos terribles dolores la sumergieron en una desgastante travesía por descubrir el padecimiento que la hacía sentirse “muerta en vida”.

Uno de los estudios más invasivos fue cuando le sacaron líquido de la médula espinal. Los resultados de estos análisis apuntaron a que padecía síndrome de Guillain-Barré.

De acuerdo con la OMS, el síndrome de Guillain-Barré es una condición en donde el sistema inmune, en lugar de defenderte y atacar a algún patógeno externo y nocivo, ataca a tu mismo cuerpo por error, en específico al sistema nervioso, lo cual puede provocar parálisis.

En el caso de Sabine, todo parecía indicar que su padecimiento era grave. Los médicos incluso plantearon un panorama muy sombrío en donde podía terminar en estado vegetal.

Sabine Moussier explicó cómo Thalía y su mamá, Yolanda Miranda la salvaron



Tras ser diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré, la desesperanza e incertidumbre protagonizaron la vida de Sabine, a tal grado que incluso pensó en quitarse la vida para no ser un peso para sus hijos.

No obstante, una llamada de Yolanda Miranda Mange, la mamá de Thalia, le cambió la vida y la salvó, según reveló a los micrófonos de Televisa Espectáculos.

"Un día me habla Yolanda, que en paz descanse, mamá de Thalía, maravillosa Thalía, y me dice: ‘Tú no tienes ni fibromialgia, ni Guillain-Barré, tú tienes Lyme'"



Yolanda tenía conocimiento de esta afección debido a que su hija Thalia también padece Lyme, enfermedad bacteriana causada por la picadura de algunos tipos de garrapatas.



Miranda no sólo le reveló el diagnóstico correcto a Sabine, sino que también le recomendó dos doctores, uno en México y otro en Nueva York.

Una vez que Sabine acudió con el médico correcto, descubrió que efectivamente padecía la enfermedad de Lyme.

Afortunadamente, esta afección, si es detectada en sus primeras etapas, puede ser combatida con antibióticos, tratamiento que ha sido exitoso en el caso de Sabine.

“Yo estoy perfectamente bien. Hablé con Thali y se portó increíble conmigo. Yo les debo la vida, porque yo estaba muerta en vida”.