Señalan a Ana Martín porque “siempre la hace de sirvienta” y ella contesta con elegancia

Sus fans la recuerdan por los papeles protagónicos que desempeñó en telenovelas como ‘Muchacha de barrio’ (1979), ‘Gabriel y Gabriela’ (1982), ‘La pasión de Isabela’ (1984) o ‘El pecado de Oyuki’ (1988).

A partir de la década de los noventa Ana Martín se dedicó a interpretar roles secundarios como el de Cuquita León en ‘La culpa’ (1996), Doña Refugio en ‘Rubí’ (2004) o Clara Hernández en ‘Destilando amor’ (2007).

Por esta transición de roles, un internauta cuestionó el porqué y la actriz respondió de una forma tan ilustre que varios de sus seguidores la apoyaron.

Así contestó Ana Martín a los señalamientos por sus papeles de telenovela

La actriz se unió a redes sociales en 2020 y, desde entonces, se ha mantenido en contacto con sus seguidores, a quienes les ha confesado varios secretos.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario de Instagram le cuestionó a Ana Martín “¿Por qué siempre la hace de sirvienta?”. Ante dicha interrogante la famosa dio una respuesta contundente:

“Porque para un actor no hay papel chico, lo que es importante es el proyecto, todo el equipo. Entonces, hay épocas en las que me toca ser protagonista y otras épocas en las que no. Hay épocas en las que el papel es más grande u otras en las que es más chico, pero el chiste es el proyecto y que sea del agrado del público”.



Inmediatamente sus seguidores aplaudieron la forma en que defendió sus roles en las telenovelas:

“Le doy toda la razón. Cada personaje es importante en la historia, más aún cuando lo hacemos con todo el corazón”, “A mi me encanta que las grandes actrices como vos hagan esos papeles, le dan un toque especial” o “Lo importante es el papel que juega esa sirvienta en la historia”.

Incluso el actor Mauricio Garza, protagonista de ‘40 y 20’ (2016), comentó: “¡Eso! Perdón por la palabra que diré, pero eres una ch*ngona, no hay otra palabra".

Otro famoso que alabó las palabras de Ana Martín fue Ricardo Franco: “Toda la razón mi querida Anita”.

Ana Martín tuvo problemas con este papel secundario: el de mamá

Eso sí, aunque la actriz acepta los roles secundarios sin problema, cuando le ofrecieron el de mamá por primera vez tuvo dificultades debido a que ella no tiene hijos.

Así lo confesó en entrevista para el programa ‘Confesiones’ (2021) de Tlnovelas.

“Me costó un poco de trabajo el hacer de mamá y si tuve que tener un secreto porque, como yo no tuve hijos, no sabía proyectar el amor de madre. Entonces dije: ‘tengo que ver que nazca un niño, tengo que verlo' para saber cómo empezaba ese proceso”.



Así es, Ana Martí se inspiró en un parto con el fin de entender la maternidad. Se contactó con un doctor, quien le dio permiso de presenciar un nacimiento y al ver el primer abrazo de una madre a su hijo recién nacido sin importar el dolor y las complicaciones en el proceso.