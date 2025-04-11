Rubby Pérez e Inés Lizardo: una historia de amor que superó tormentas y acabó por el cáncer

Video El desgarrador video del sepelio de la esposa de Rubby Pérez: el cantante casi se cae de dolor

Rubby Pérez perdió la vida este martes 8 de abril, a más de dos años del fallecimiento de su esposa, Inés Lizardo.

A lo largo de décadas, la pareja forjó una historia de amor que superó las infidelidades por parte del cantante y terminó cuando la enfermedad ocasionó el fallecimiento de quien fuera la compañera del merenguero.

¿Cómo se conocieron Rubby Pérez e Inés Lizardo?

En 2024, Rubby Pérez contó durante su aparición en la emisión ‘Tropicana Colombia’ que él e Inés Lizardo se conocieron en la infancia, cuando él tenía 7 años y ella “iba a cumplir 9”, pues iban a la “escuela juntos”.

Fue en la juventud, estando en el bachillerato, que ellos comenzaron una relación amorosa: “Éramos amigos, muy amigos y terminamos en novios”.

Contrajeron matrimonio luego de que él superara el haber sido atropellado por un vehículo. De acuerdo con People en español, habría sido en 1974.

“Nos casamos y nació mi primer hijo”, dijo al respecto en el mencionado programa, refiriéndose a July Alberto.

Ellos procrearon a tres retoños más, Zulinka, quien reside en República Dominicana, y Yuzzulka y Rubmariel, quienes aparentemente viven en el extranjero.

Esposa de Rubby Pérez siguió con él pese a sus engaños

De forma honesta, Rubby Pérez reconoció que Inés Lizardo continuó con a su lado pese a que él se relacionó con otras mujeres y tuvo descendientes con ellas.

“Es difícil para cualquier mujer aceptar hijos que un hombre tenga en la calle. Ella los ha aceptado y les ha dado su amor y su cariño a todos”, le aseguró el artista a Nelson Javier de ‘Buena Noche’ en 2021.

“Desde Casey, que es la mayor de los hijos que están fuera del matrimonio, Bryan y Ana Beatriz”, relató.

Casey es la joven a quien él tuvo con una mujer colombiana; Bryan, es producto de un amorío con una salvadoreña; y a Ana Beatriz la procreó con la diseñadora Michelle Reynoso.

Para el mismo ‘show’, Lizardo le envió un mensaje a su marido: “Hemos estado justos toda la vida. Procreamos una familia muy linda, de la cual estoy muy orgullosa y siempre lo estaré”.

“Recuerda que tú eres el eje principal de mi columna para yo seguir hacia adelante. Te amamos”, le indicó.

El cáncer separó a Rubby Pérez e Inés Lizardo

El 15 de octubre de 2022, la muerte separó a Rubby Pérez de Inés Lizardo, quien pereció tras dos años luchando contra el cáncer de mama, reporta Diario Libre.

Ella sucumbió justo cuando él se estaba presentando con la Filarmónica Latinoamericana de Houston, Texas, siendo su primer concierto sinfónico en el Cullen Theater.

“Estaba trabajando ese día. Ella me sacó del país. Ella simuló que estaba bien, me dijo: ‘Vete, que tú tienes que cumplir’”, narró en ‘Tropicana Colombia’.

“Fue tan valiente y tan fuerte que no permitió que me dijeran a mí antes de subir a la tarima que ella estaba muriendo. Y cuando le dijeron, ‘ya él subió a la tarima, está trabajando’, entonces ahí ella expiró”, agregó.

El intérprete de ‘Y no voy a llorar’ aseveró que ella “fue lo más sublime que yo he tenido en mi vida” y su “verdadero amor”: “Ella me enseñó todo, me enseñó a ser padre, me enseñó a ser hombre”.

“Lo único que no me pudo enseñar fue a cómo yo aguantar el día que ella se fuera”, sentenció.