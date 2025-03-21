Rosie Rivera

Hermana de Jenni Rivera reacciona a la liberación de su excuñado y abusador Trino Marín

La hermana de la ‘Diva de la Banda’ rompió el silencio ante la liberación de su excuñado, quien fue absuelto tras haber pasado 18 de 31 años en prisión por el delito de abuso contra ella y sus sobrinas Chiquis y Jacqie Rivera.

Por:Elizabeth González
Video Papá de Chiquis podría salir de la cárcel antes de cumplir su sentencia: esto dice Rosie Rivera

Rosie Rivera reaccionó a la liberación de Trino Marín, primer esposo de Jenni Rivera que fue sentenciado a 31 años en prisión tras haber abusado de ella y de sus sobrinas Chiquis y Jacqie Rivera cuando eran niñas.

Este jueves 20 de marzo, la hermana de la ‘Diva de la Banda’ reconoció que desde noviembre pasado fue alertada sobre la liberación de su excuñado, quien fue absuelto del delito de abuso sexual tras pasar 18 de 31 años en prisión.

“Si me sorprendió, gracias a Dios no lo supe por los medios, le doy gracias a Dios y a la ciudad de Long Beach que tuvieron la cortesía de llamarme y dejarme saber que iba a haber un jurado para ver si lo dejaban salir, pero fueron muy claros en decirme que pasara lo que pasara (Trino) iba a salir”, expresó en ‘De Primera Mano’.

Rosie Rivera responde si perdonó a Trino Marín

Rosie Rivera recordó que desde los 8 y hasta los 11 años Trino Marín abusó de ella, destacando que, a pesar del calvario que vivió, logró perdonarlo. Incluso, aseguró que pudo hablar del tema con Jenni Rivera antes de su fallecimiento.

“Mi hermana siempre me dejó ser y creo que ella me apoyaría por haberlo perdonado porque yo lo perdoné hace unos 16 años y se lo comuniqué a ella y aunque ella a lo mejor no estaba en el mismo proceso, me apoyó porque era lo mejor para mí”, explicó.

“Yo tenía que soltar ese coraje, me estaba desgastando por ese coraje que yo le tenía a esa persona. Me cansé de estar enojada, yo siempre estaba enojada desde que empezó este abuso a los ocho años y cuando él dejó de abusar de mí a eso de los 11 yo todavía seguía pensando en él, todos los días, no era soñar o crear sino más bien era odiar y me estaba desgastando yo sola, por eso decidí perdonarlo”.

Por último, la tía de Chiquis y Jacqie Rivera reveló que, hasta el momento, no ha pensado en tomar medidas de protección para que Trino Marín no se le acerque. Sin embargo, destacó que de hacerlo, entonces sí tomaría cartas en el asunto.

“A lo que yo entiendo es que tiene que haber primero acciones que él tome contra mí y las tengo que anotar, hacer reportes, al menos en lo que yo he visto en otros casos, me imaginó que él primero tendría que hacer alguna molestia en mi contra para yo reportarlo”, sentenció e hizo énfasis en que “no lo quiere cerca” ni de ella “ni de sus hijos”.

