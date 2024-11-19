Chiquis revela origen del “problema” con Rosie Rivera: “Yo he sufrido con esa mujer"

Video Papá de Chiquis podría salir de la cárcel antes de cumplir su sentencia: esto dice Rosie Rivera

Chiquis se sinceró acerca de la mala relación que sostiene con Rosie Rivera, a quien en el pasado acusó de pedir dinero a cambio de dejar el cargo que ejercía en las empresas de la difunta Jenni Rivera.

La cantante inclusive aseguró que su tía no la ayudó para que pudiera reconciliarse con ‘La Diva de la Banda’, quien pensaba que ella se había involucrado íntimamente con su esposo, Esteban Loaiza.

PUBLICIDAD

Chiquis afirma que Rosie Rivera quería “toda la atención” de Jenni Rivera

Fue durante una de las emisiones de su programa Chiquis Sin Filtro, disponible en ViX, que la cantante abrió su corazón.

“La verdad es que Rosie siempre ha tenido un problema conmigo, desde que yo nací”, aseguró, mientras conversaba con su gente cercana.

La intérprete de ‘Abeja reina’ afirmó que la empresaria logró que su tío Juan Rivera se apartara de ella debido a el nulo aprecio que le tiene.

“Después de que falleció mi mamá, él se acercó mucho con Rosie […] y pues como ella era la del poder, porque tenía todo lo de mi mamá”, explicó.

“Ella nunca me ha querido, entonces, ¿qué hizo? Lo volteó. Eso es lo que pasó, nunca lo he dicho, pero es lo que hizo Rosie, lo volteó porque ella siempre me ha tenido algo desde que nací”, añadió.

Acerca de la razón que está detrás de dicha actitud de la escritora, ella indicó: “Mi mamá era su única hermana y ella quería toda su atención y pues vino Chiquis”.

“Desde chiquita yo he sufrido con esa mujer, desde chiquita”, recalcó la artista, quien recientemente ganó un Latin GRAMMY.

Chiquis dice que Rosie “tuvo que ver” con el distanciamiento entre ella y su mamá

En esta misma oportunidad, Chiquis compartió que, a su consideración, su tía también estuvo implicada en la separación de ella con Jenni Rivera.

“A través de los años me he dado cuenta que Rosie tuvo mucho que ver con la distancia entre mi mamá y yo”, sentenció.

“Yo le decía a Rosie, ella era como la persona en medio, ‘quiero hablar con mi mamá’. [Me respondía] ‘Tu mamá no está lista’”, agregó.

PUBLICIDAD

“Y mi mamá pensaba, y otras personas me dicen, como Vanesa, mi amiga, ‘tu mamá decía que tú no la estabas buscando, que no querías hablar con ella’”, recordó.

La estrella del regional mexicano explicó que si ahora cuenta lo ocurrido es “porque tengo que defender la relación y el amor que yo sé que hay y hubo entre mi mamá y yo”.

Chiquis aseveró que aunque Rosie y Juan no se disculpen por lo que le hicieron, ella los va a “perdonar” de cualquier forma.