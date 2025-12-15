Muertes de famosos Hija de Rob Reiner rompe el silencio tras su “trágica” muerte: revela cuándo lo vio por última vez Tracy Reiner, una de las hijas del difunto cineasta, se pronunció luego de que él fuera asesinado junto con su esposa, Michele Singer. La actriz detalló en qué momento compartió con él.





Video Director de ‘Stand by me’ y su esposa hallados muertos y “apuñalados”: su hijo los habría matado

Tracy Reiner, una de las hijas del director de cine Rob Reiner, rompió el silencio luego de que su papá y la esposa de este, Michele Singer, fueran asesinados.

La actriz de 61 años compartió su primera declaración con NBC News horas después de que ocurriera el crimen.

“Vengo de la mejor familia del mundo. No sé qué decir. Estoy en shock”, aseveró.

La artista, quien fue adoptada por Reiner y su difunta ex, Penny Marshall, durante su matrimonio, igualmente dijo que vio a su papá en una reunión familiar el día anterior a su deceso.

De acuerdo con TMZ, Rob, Michele y su hijo Nick, que es el principal sospechoso del crimen, acudieron la noche del sábado 13 de diciembre a la fiesta navideña del presentador Conan O’Brien.

El medio reportó que, según “fuentes”, el creativo y su retoño “tuvieron una discusión muy fuerte” en el evento.

“Nick estaba asustando a todo el mundo, actuando como un loco, preguntando constantemente a la gente si eran famosos”, contó un informante a People.

Los seres queridos de la pareja confirmaron mediante un comunicado sus decesos, los cuales calificaron como “trágicos”.

“Estamos desconsolados por esta repentina pérdida y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, indicaron.

Hijo de Rob Reiner y su esposa está detenido

Tras ser interrogado por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, Nick Reiner fue detenido en relación con el fallecimiento de sus padres.

Se le impuso una fianza de cuatro millones de dólares y, acorde con Page Six, estaría enfrentando cargos de asesinato.

Fue la tarde del domingo 14 de diciembre cuando encontraron los cadáveres de Rob Reiner y Michele Singer al interior de su residencia.

TMZ explica que ellos presuntamente “sufrieron laceraciones consistentes con heridas de cuchillo” y que la que los halló fue su hija menor, Romy.

En 2016, Nick se sinceró con la revista People sobre su larga lucha contra la drogadicción, la cual comenzó cuando era adolescente.