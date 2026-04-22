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‘Influencer’ que disparó contra la casa de Rihanna pierde la custodia de su hijo

La 'influencer' Ivanna Lisette Ortiz enfrenta un proceso legal por el presunto ataque que perpetró conta la residencia de Rihanna en Beverly Hills en marzo pasado.

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Por:Elizabeth González
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Video ‘Influencer’ religiosa que habría disparado a casa de Rihanna decía que la cantante “tiene cara de diablo”

Ivanna Lisette Ortiz, ‘influencer’ que disparó contra la casa de Rihanna en Beverly Hills, perdió la custodia de su hijo en medio del proceso legal que enfrenta.

Un juez de Florida determinó que la mujer no podrá tener contacto con su hijo hasta nueva orden judicial. Según reportes de TMZ, la única manera de que la ‘influencer’ pueda estar en contacto con su hijo es que su expareja lo apruebe.

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“El tribunal ordenó que el padre del niño tenga la custodia compartida al 100%, es decir, la custodia total y el control absoluto sobre la vida del menor”, dice el medio.

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La decisión del juez se produce en medio del proceso legal que enfrenta Ivanna en California por presunto intento de asesinato tras el incidente ocurrido en la mansión de Rihanna en marzo pasado.

De acuerdo con información policial, la mujer disparó varias veces con un rifle hacia la mansión de Rihanna en Beverly Hills, California, el domingo 8 de marzo.

Días antes del atentado, la presunta atacante publicó mensajes en redes sociales dirigidos a la intérprete. Incluso, el 23 de febrero pasado compartió una publicación en Facebook en la que mencionaba directamente a Rihanna.

TMZ reporta que antes del incidente en la mansión de la intérprete de ‘Diamonds’, Ivanna había sido “internada voluntariamente en un centro psiquiátrico” de Florida.

'Influencer' enfrenta 14 delitos graves

El 9 de marzo, Ivanna fue arrestada como sospechosa por el tiroteo perpetrado en la mansión de Rihanna, mientras que un día después fue imputada por un cargo de tentativa de homicidio. Según la denuncia obtenida por People, dicho crimen “fue intencional, deliberado y premeditado”.

La creadora de contenido, de 35 años, además, está siendo señalada por 10 delitos de agresión con arma de fuego semiautomática y tres por disparar a una vivienda o un vehículo habitados.

Hasta el momento, no se ha anunciado una fecha para el inicio del juicio de Ivanna Ortiz.

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