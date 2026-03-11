Rihanna ‘Influencer’ religiosa que disparó a la mansión de Rihanna podría ser condenada a cadena perpetua Ivanna Ortiz, la creadora de contenido acusada por agredir la residencia de la cantante, podría pasar el resto de su vida en una prisión estatal.



Ivanna Ortiz, la ‘influencer’ religiosa acusada de disparar a la mansión de Rihanna en Beverly Hills, podría ser condenada a cadena perpetua.

La creadora de contenido de 35 años, residente de Orlando, Florida, está siendo inculpada por 14 delitos graves, incluyendo intento de asesinato.

Este 10 de marzo, ella fue imputada por un cargo de tentativa de homicidio. Según la denuncia obtenida por People, dicho crimen “fue intencional, deliberado y premeditado”.

Ortiz, además, está siendo señalada por 10 delitos de agresión con arma de fuego semiautomática y tres por disparar a una vivienda o un vehículo habitados.

Si es declarada culpable, ella probablemente pasaría el resto de su vida en una prisión estatal. Su comparecencia está programada para el 25 de marzo.

Este martes, durante su la primera audiencia, el abogado de Ivanna Ortiz, Jamarcus Bradford, declaró que ella es inocente.

Sin embargo, posteriormente el letrado se retractó para solicitar que se realice la lectura de cargos hasta la siguiente vista.

Ortiz estuvo presente en la sala de la corte por unos momentos. Vestía uniforme carcelario azul, su cabello rubio trenzado, y habló con su defensor por medio de una mampara de cristal.

Se le impuso una fianza de 1.8 millones de dólares, y se giró una orden de protección para que se mantenga alejada de Rihanna y A$AP Rocky, dio a conocer la agencia AP.