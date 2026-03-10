Rihanna Rihanna se estaría “volviendo loca” tras disparos a su casa: deja Los Ángeles a horas de lo ocurrido La cantante presuntamente estaría pasando un mal momento luego de que una mujer llamada Ivanna Ortiz abriera fuego contra su residencia en Beverly Hills. Hasta el momento, la también actriz no ha hablado públicamente al respecto.



Video Disparan a la mansión de Rihanna en Beverly Hills con ella adentro: ¿hubo heridos?

Rihanna aparentemente no está atravesando por el mejor de los momentos luego de que una mujer, identificada como Ivanna Ortiz, disparara hacia su mansión la tarde del domingo 8 de marzo.

Aunque hasta el momento la cantante no se ha pronunciado acerca de lo ocurrido, una fuente dijo a People que el ataque fue “aterrador” para ella, aunque “afortunadamente todos están a salvo”.

La también actriz se encontraba en su residencia, en Beverly Hills, cuando una mujer, ahora identificada como Ivanna Ortiz, abrió fuego con un rifle tipo AR-15 desde su automóvil estacionado afuera.

Si bien, la sospechosa huyó del lugar, fue arrestada por la policía y fichada bajo la acusación de intento de asesinato, dieron a conocer las autoridades.

Rihanna “escuchó los disparos”

De acuerdo con el informante del medio, la intérprete de ‘Umbrella’ se percató del atentado a su hogar al momento.

“Rihanna escuchó los disparos, pero al principio estaba confundida sobre lo sucedido. No entiende por qué alguien atacaría a su familia”, declaró.

“Incluso con un gran equipo de seguridad, da miedo pensar que algo así todavía puede pasar”, añadió al respecto.

Otra persona presuntamente con conocimiento de causa aseveró a la revista que la fundadora de Fenty Beauty se “está volviendo loca” por la agresión.

Entre tanto, Page Six reporta que, a decir de un ‘insider’, la estrella de ‘Ocean’s 8’ estaría tomando precauciones de protección adicionales y que presuntamente canceló la realización de una sesión de fotos debido a este asunto.

Al momento todavía no está claro si Rihanna se encontraba sola en la propiedad o si estaban con ella su pareja, A$AP Rocky, y sus hijos, RZA, de 3 años y medio, Riot, de 2 años y medio, y Rocki, de 6 meses.

Rihanna deja Los Ángeles

Este martes 10 de marzo, Daily Mail da a conocer que Rihanna fue vista el lunes dejando Los Ángeles, a horas del incidente.

El diario detalla que ella fue fotografiada conduciendo hacia una sección privada del aeropuerto de Van Nuys, seguida de una caravana de camionetas.