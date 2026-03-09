Rihanna

Casa de Rihanna tiroteo: mansión de la cantante fue alcanzada por disparos con ella adentro

La mansión de la cantante en Beverly Hills fue alcanzada por los disparos de una mujer. Rihanna estaba en casa cuando ocurrió el tiroteo.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Rihanna sorprende con nombre de su bebé: así anuncia que ya es mamá por tercera vez

Una mujer disparó varias veces con un rifle hacia la mansión de Rihanna en Beverly Hills, California el domingo 8 de marzo, reporta Page Six.

Fueron "aproximadamente 10 disparos" y una bala atravesó una pared de la casa mientras la cantante se encontraba en casa, informó LA Times, citando a la policía de Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Más sobre Rihanna

Rihanna sorprende con nombre de su bebé: así anuncia que ya es mamá por tercera vez
1:00

Rihanna sorprende con nombre de su bebé: así anuncia que ya es mamá por tercera vez

Univision Famosos
Rihanna sorprende y aparece embarazada de su tercer bebé en plena Met Gala: así lució su ‘baby bump’
1:10

Rihanna sorprende y aparece embarazada de su tercer bebé en plena Met Gala: así lució su ‘baby bump’

Univision Famosos
Rihanna anuncia embarazo en MET Gala 2025 mostrando su pancita
1 mins

Rihanna anuncia embarazo en MET Gala 2025 mostrando su pancita

Univision Famosos
La teoría del cabello rosa de los famosos que podrían haber alertado de las fechorías de ‘Diddy’
1:04

La teoría del cabello rosa de los famosos que podrían haber alertado de las fechorías de ‘Diddy’

Univision Famosos
Shakira dará un concierto para el hijo del hombre más rico de Asia: le habrían pagado millones
1 mins

Shakira dará un concierto para el hijo del hombre más rico de Asia: le habrían pagado millones

Univision Famosos
Rihanna en polémica por sacudir de cabeza a su bebé frente a todos: video
1:03

Rihanna en polémica por sacudir de cabeza a su bebé frente a todos: video

Univision Famosos
Pareja de Rihanna enfrentará juicio por presuntamente haberle disparado a un examigo
3 mins

Pareja de Rihanna enfrentará juicio por presuntamente haberle disparado a un examigo

Univision Famosos
Rihanna y A$AP Rocky dan la bienvenida a su segundo bebé: ¿es niño o niña?
2 mins

Rihanna y A$AP Rocky dan la bienvenida a su segundo bebé: ¿es niño o niña?

Univision Famosos
Bebés de famosos que han nacido en lo que va del 2023 (y los que llegarán en próximos meses)
6 mins

Bebés de famosos que han nacido en lo que va del 2023 (y los que llegarán en próximos meses)

Univision Famosos
¿Georgina Rodríguez no es dueña de las joyas que usa en eventos? Un collar tendría la respuesta
3 mins

¿Georgina Rodríguez no es dueña de las joyas que usa en eventos? Un collar tendría la respuesta

Univision Famosos

La policía respondió al reporte del tiroteo a la 1:21 pm y detuvo a una mujer aproximadamente 30 minutos después de la llamada al 911, reporta el medio.

Según fuentes policiales, informa TMZ, la sospechosa tiene unos 30 años "se acercó en coche a la propiedad de Los Ángeles y disparó varias veces en dirección a la vivienda".

Rihanna estaba en su casa al momento del tiroteo, pero A$AP Rocky, su pareja, no se encontraba ahí, reporta una "fuente familiar" a The Post.

Se desconoce si sus hijos, RZA, Riot Rose y Rocki, estaban en la mansión.

Sobre el motivo de los disparos contra la casa de Rihanna, una fuente declaró a The Post que la cantante y A$AP Rocky desconocen por qué sucedió.

Una fuente "cercana a la familia" dijo al diario que "todos están bien". El Departamento de Policía de Los Ángeles también reportó que nadie resultó herido.

La cantante no ha hecho comentarios públicamente hasta la mañana de este lunes 9 de marzo.

Relacionados:
RihannaASAP Rocky Famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Borrón y vida nueva
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX