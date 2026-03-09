Rihanna Casa de Rihanna tiroteo: mansión de la cantante fue alcanzada por disparos con ella adentro La mansión de la cantante en Beverly Hills fue alcanzada por los disparos de una mujer. Rihanna estaba en casa cuando ocurrió el tiroteo.

Una mujer disparó varias veces con un rifle hacia la mansión de Rihanna en Beverly Hills, California el domingo 8 de marzo, reporta Page Six.

Fueron "aproximadamente 10 disparos" y una bala atravesó una pared de la casa mientras la cantante se encontraba en casa, informó LA Times, citando a la policía de Los Ángeles.

La policía respondió al reporte del tiroteo a la 1:21 pm y detuvo a una mujer aproximadamente 30 minutos después de la llamada al 911, reporta el medio.

Según fuentes policiales, informa TMZ, la sospechosa tiene unos 30 años "se acercó en coche a la propiedad de Los Ángeles y disparó varias veces en dirección a la vivienda".

Rihanna estaba en su casa al momento del tiroteo, pero A$AP Rocky, su pareja, no se encontraba ahí, reporta una "fuente familiar" a The Post.

Se desconoce si sus hijos, RZA, Riot Rose y Rocki, estaban en la mansión.

Sobre el motivo de los disparos contra la casa de Rihanna, una fuente declaró a The Post que la cantante y A$AP Rocky desconocen por qué sucedió.

Una fuente "cercana a la familia" dijo al diario que "todos están bien". El Departamento de Policía de Los Ángeles también reportó que nadie resultó herido.