Rihanna Ivanna Ortiz arrestada por tiroteo en casa de Rihanna: la acusan de intento de asesinato y esta es su fianza La mujer que presuntamente disparó hacia la mansión de Rihanna el domingo 8 de marzo ha sido identificada como Ivanna Ortiz y arrestada por el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Video Disparan a la mansión de Rihanna en Beverly Hills con ella adentro: ¿hubo heridos?

La mujer que disparó a la mansión de Rihanna ha sido identificada como Ivanna Ortiz, informó la policía de Los Ángeles, reporta Page Six.

Ivanna Lissette Ortiz fue arrestada y está siendo acusada por ser sospechosa de intento de asesinato. Ortiz está detenida en el Centro de Detención Metropolitano del Departamento de Policía de Los Ángeles y La fianza que se le fijó, detalla el medio, es de 10,225 millones de dólares.

El tiroteo en la mansión de Rihanna

La mujer que disparó hacia la casa de Rihanna en Beverly Hills, California, lo hizo con un rifle AR-15. Según reportes policiales, fueron aproximadamente 10 disparos y una bala atravesó una pared de la casa mientras la cantante se encontraba en casa, informó LA Times, citando a la policía de Los Ángeles.

Rihanna estaba en su casa al momento del tiroteo. A$AP Rocky, su pareja, no se encontraba ahí, reporta una "fuente familiar" a The Post. Se desconoce si sus hijos, RZA, Riot Rose y Rocki, estaban en la mansión.