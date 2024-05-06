Ricky Martin presume en poca ropa su figura a los 52 años y causa sensación

Video Sobrino de Ricky Martin ventila la presunta causa de divorcio del cantante y Jwan Yosef

Ricky Martin sorprendió al presumir, mientras llevaba casi nada de ropa, la trabajada figura que tiene a sus 52 años.

El cantante, que recientemente llamó la atención al aparecer con sus mellizos Matteo y Valentino, dejó claro que no le apena mostrarse sensual ante el mundo.

Ricky Martin posa en ropa interior

Fue este sábado 4 de mayo cuando Ricky Martin subió a su cuenta de Instagram un breve clip en el que se le pude ver al interior de un baño.

El propio intérprete de ‘La mordidita’ se grabó frente al espejo, realizando movimientos lentos. Él únicamente está usando bóxers.

Ricky Martin se mostró así en un video. Imagen Ricky Martin/Instagram

Musicalizó el video con la canción ‘Retrograde’, de James Blake. En un momento, sostiene con su boca una camisa blanca, que cubre parte de su pecho.

“Alone now (Solo ahora)”, es lo que escribió únicamente para subtitular su ‘post’, por lo que no explicó el motivo del mismo.

Ricky Martin publicó un video en Instagram. Imagen Ricky Martin/Instagram

En la sección de comentarios, los internautas dividieron sus opiniones con respecto a este contenido difundido por Ricky: mientras que a algunos les encantó, otros se extrañaron.

“¿Britney Spears: eres tú?”, “Quién pudiera ser ese trapito…”, “Estaba con frío hasta que te vi”, “¿Pero qué necesidad?”, “¡Belleza!” y “Nos quiere matar este hombre”, es parte de lo que se lee en las interacciones.

Ricky Martin disfruta de un día familiar

Tras causar revuelo en redes sociales, Ricky Martin reveló que pasó un domingo familiar, al lado de sus retoños más pequeños, Lucía y Renn, y el padre de estos, su exesposo Jwan Yosef.

En una imagen que colgó en sus Historias es posible ver el también actor, los nenes y el pintor sueco caminando por la acera, en un día soleado.

Si bien, el boricua no especificó dónde se encontraban, encima de la postal anotó: “Un domingo superdivertido en la feria escolar”.

Ricky Martin paseó con sus hijos menores y su exesposo, Jwan Yosef. Imagen Ricky Martin/Instagram

En marzo de este año, Martin reconoció que se mantiene muy unido a Yosef ya que continúan educando a sus nenes.

“El día de hoy, mi exesposo y yo tenemos una relación maravillosa. Estamos criando a dos hijos juntos”, contó en entrevista con Linet Puente para ‘Ventaneando’.

Ricky Martin acepta que es un “coqueto”

En cuanto a su vida romántica, Ricky Martin se sinceró cuando apareció en ‘Watch What Happens Live’, con Andy Cohen, el mismo mes.

“Estoy súper tranquilo. Sólo cuido de mis hijos y paso tiempo con ellos. Estoy en un lugar realmente bueno, y me gusta que sea así. Soy coqueto siempre, pero, ya sabes, soy muy ‘cool’”, expresó.

El puertorriqueño desveló que desde que está soltero, sus seguidores le envían fotografías de sus pies vía plataformas digitales.