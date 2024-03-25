Ricky Martin revela cómo su papá lo motivó a anunciar que es gay: "¿Qué vas a enseñar a tus hijos...?

Video Los mellizos de Ricky Martin sorprenden con lo grandes que están: ya son quinceañeros

Ricky Martin recordó los momentos previos a que revelara públicamente que es gay y compartió cómo fue que su papá, el señor Enrique Martin, lo animó a hacerlo por una poderosa razón.

Fue en marzo de 2010 cuando el cantante reconoció abiertamente su orientación sexual mediante un escrito publicado en su sitio web.

“Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!”, aseveró entonces.

¿Por qué el papá de Ricky Martin quería que él aceptara ser homosexual?

En una nueva conversación con Andy Cohen para su programa radiofónico, este 21 de marzo, Ricky Martin recapituló que su equipo de trabajo no deseaba que él admitiera su orientación.

“‘Este va a ser el final de tu carrera. No tienes que decírselo al mundo. Tus amigos, tu familia lo saben, ¿por qué necesitas ponerte delante de la cámara y hablar de ello?’”, contó que le dijeron.

Si bien su ‘team’ “no entendió la importancia” de que él se sincerara, su padre, don Enrique, sí lo hizo, especialmente después de que el artista le dio la bienvenida a los gemelos Matteo y Valentino, en 2008.

“Me dijo: ‘¿Qué vas a (hacer), enseñar a tus hijos a mentir? Tienes que ser abierto. Tienes que salir… Quiero ayudarte. ¿Cómo podemos hacerlo?’”, relató.

“Y yo: ‘Muy bien, papá, estoy en eso. Dame un segundo. No sé cómo. No sé si a través de una entrevista. No sé si quiero escribir una carta y tuitearla. No lo sé. Dame un respiro. Ya llegará’”, agregó.

El señor Enrique Martin impulsó a su hijo, Ricky Martin, a ser honesto. Imagen Getty Images y Ricky Martin/Instagram

El intérprete de ‘Una mordidita’ detalló que le confesó que es gay a su mamá, la señora Nereida Morales, a los 18 años, y que ella requirió algo de tiempo para comprenderlo.

“Estaba preocupada porque decía: ‘Dios mío, no quiero que te hagan daño y las personas ahí afuera es muy cruel’, así que tardó un minuto en aceptarlo”, enunció.

“Pero obviamente cuando lo hice (comunicarlo a todos), me aseguré de que estuviera en un avión camino a verme. Así que ella estaba en la aeronave e hice lo que hice: escribí una carta y la tuiteé”, explicó.

Al final, ser honesto sobre sí mismo resultó gratificante para Ricky Martin: “Me gustaría salir 20 veces. Me sentí increíble”.

“Por supuesto, empecé a llorar como un bebé. Ya sabes, pulsé ‘enviar’ y me quedé como: ‘Oh, ¿eso es todo?’. Mi ayudante, que sigue siéndolo, Paco, estaba a mi lado y le dije: ‘Creo que necesito un abrazo’”, platicó.

Ricky Martin ha sido “superfeliz” desde que se declaró homosexual

En julio de 2020, Ricky Martin dio a conocer que previo a admitir que es homosexual atravesó por un sentimiento de malestar.

“Podría chocar con cinco con Dios, pero no estaba viviendo al máximo. Estaba triste, deprimido”, comentó en ‘Proud radio’ de Apple Music.

“Llegué al punto en el que estaba peleando mientras escribía mi libro (‘Yo, Ricky Martin’), decía: ‘¿Soy gay? ¿Soy bisexual?’. (…) Y después dije: ‘Rick, eres un hombre homosexual muy afortunado’”, expuso.