Desde Matteo hasta Renn, ellos son todos los hijos de Ricky Martin

Video Los mellizos de Ricky Martin sorprenden con lo grandes que están: ya son quinceañeros

Ricky Martin es conocido en todo el mundo gracias a su estelar carrera musical y actoral, pero para él no existe rol más importante que el de ser papá.

“Estoy obsesionado con mis hijos… en el buen sentido de la palabra”, aseveró él en declaraciones presentadas por Hola! USA en mayo de 2022.

“Me levanto temprano todas las mañanas, cocino, juego con ellos, los llevo a sus prácticas… todas esas cosas que los padres hacemos por nuestros hijos”, compartió.

Previamente, en 2020, el boricua confesó que llegó a dudar que su anhelo de tener descendencia se hiciera realidad.

“Muchos años soñé con ser padre y muchas, muchas, muchas veces pasé por este proceso de duelo de: ‘Soy gay, soy un hombre gay en el armario y no voy a poder ser papá’”, dijo a la revista Out.

Afortunadamente, Martin no solamente logró su deseo, sino que lo llevó más allá al formar una numerosa familia con sus cuatro hijos: Matteo, Valentino, Lucía y Renn.

Matteo y Valentino

Ricky Martin se convirtió en papá soltero con la llegada de los gemelos Matteo y Valentino, el 9 de agosto de 2008, nacidos a través de una madre sustituta.

Algunas semanas después, él se pronunció con People al respecto de debutar en la paternidad: “¡Estoy tan feliz! Todo lo que hacen, desde sonreír hasta llorar, se siente como una bendición”.

“Ser padre se siente increíble. Este ha sido el momento más espiritual de mi vida”, añadió el intérprete de ‘La mordidita’.

Actualmente, ellos tienen 15 años y han mostrado interés en seguir el camino del entretenimiento. En junio de 2022, Matteo se unió a Martin en el set de un videoclip, lo que este difundió en Instagram.

“(Él) está más interesado en las artes y Valentino pasará sus días frente a una pantalla porque quiere ser el mejor YouTuber del mundo”, aseveró el artista en 2020 para Extra.

Este 14 de marzo, ambos acompañaron a su famoso papá al estreno de su serie ‘Palm Royale’, en el Samuel Goldwyn Theatre, en Beverly Hills, California.

Un día antes, en charla para Despierta América, Ricky puntualizó: “Es maravilloso, ellos no se quieren ir, están conmigo en todo momento”.

Matteo y Valentino, hijos gemelos de Ricky Martin. Imagen The Grosby Group

Lucía

La única hija de Ricky Martin, Lucia Martin Yosef, nació el 24 de diciembre de 2018, por medio de una madre sustituta, pero fruto de su amor con su ex, Jwan Yosef.

En 2020, el histrión habló con People acerca de cómo era tener una niña después de criar a dos pequeños: “Simplemente gravitan hacia ti. Son la niña de papá. Es real”.

Si bien, el cantante se ha reservado subir a redes sociales fotografías de su nena, en diciembre de 2023 el artista colgó algunas en honor a que llegó a una ‘vuelta al sol’.

“Mi hija y mi propia portadora de luz, Lucía, ¡hoy cumples 5 años! Es un honor verte crecer hasta convertirte en el ser estelar que eres. ¡Feliz cumpleaños!”, anotó en una misiva.

Lucía, hija de Ricky Martin. Imagen Jwan Yosef/Instagram

Renn

Tan sólo nueves meses después de recibir a Lucía, el 29 de octubre de 2019, Ricky Martin tuvo a su segundo hijo con Jwan Yosef, Renn, nuevamente a través de una mamá sustituta.

En su conversación con la revista Out de 2020, el puertorriqueño admitió que criar a dos pequeños esta vez fue diferente que con sus gemelos.

“Escucha, me convertí en papá cuando tenía 35 años; no es lo mismo cuando tienes 48. Necesitas la energía”, reconoció.

“Y soy fuerte, créeme, estoy sano, llevo a dos bebés a la vez, y el cochecito y la mochila, pero es mucho. Es una gran responsabilidad”, sumó.

Renn es a quien la expareja mantiene más alejado de los reflectores; sin embargo, en 2022, Yosef difundió unas instantáneas en las que quedó al descubierto cómo había crecido hasta entonces.