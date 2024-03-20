Ricky Martin

Ricky Martin revela si quiere tener más hijos y cómo es la relación con su exesposo Jwan Yosef

El cantante respondió si tiene “planes de aumentar la familia”. Actualmente él es padre de Matteo, Valentino, Lucía y Renn. El boricua también se sinceró sobre su vínculo con el pintor sueco, del que se separó en 2023.

Video Los mellizos de Ricky Martin sorprenden con lo grandes que están: ya son quinceañeros

Ricky Martin sorprendió al acudir con sus dos hijos mayores, Matteo y Valentino, al estreno de la serie en la que participa, ‘Palm Royale’, en el Samuel Goldwyn Theatre de Beverly Hills el 14 de marzo.

En medio de la promoción de dicho programa, el cantante se ha sincerado al respecto del buen vínculo que mantiene con los adolescentes, de 15 años.

“Me gusta que seamos tan unidos y que hagan todas preguntas que tengan que hacer, que las respuestas sean transparentes y con la verdad”, dijo en entrevista para Despierta América el 13 de marzo.

El actor además puntualizó que los gemelos cuidan de sus hermanos pequeños, Lucía (de 5 años) y Renn (de 4): “Los aman”.

¿Ricky Martin quiere tener más hijos?

Ante su aparición con Matteo y Valentino, Ricky Martin fue cuestionado acerca de si, a sus 52 años, tiene “planes de aumentar la familia”.

“Pero son 4 (niños), ¡para! Yo estoy bien, ya con calma. Creo que ya (no más)”, respondió en entrevista para Televisa Espectáculos el mismo día del evento por su ‘show’.

El intérprete de ‘Vuelve’, no obstante, compartió que sus retoños lo motivan en el día a día: “Son mi norte. Me levanto por la mañana y son mi cafeína”.

“Los he traído a este mundo porque he deseado con todas las fuerzas tenerlos”, sentenció el protagonista de ‘Alcanzar una estrella II’, telenovela que puedes ver aquí en ViX.

En agosto de 2020, el boricua confesó que sí dudó que su anhelo de tener descendencia se hiciera realidad en algún momento.

“Muchos años soñé con ser padre y muchas, muchas, muchas veces pasé por este proceso de duelo de: ‘Soy gay, soy un hombre gay en el armario y no voy a poder ser papá’”, relató a la revista Out.

Martin se estrenó en la paternidad en 2008 tras la llegada de Matteo y Valentino. También comparte a Lucía y Renn, nacidos en 2018 y 2019 respectivamente, con su exesposo Jwan Yosef.

Ricky Martin y Jwan Yosef están unidos por sus hijos

En una conversación independiente con Linet Puente, periodista de ‘Ventaneando’, Ricky Martin se sinceró sobre su divorcio de Jwan Yosef, el cual anunció en julio de 2023.

“Nunca es fácil. Toda separación es difícil, pero yo creo que era algo que tenía que suceder”, externó el artista puertorriqueño.

Si bien ya no están unidos como pareja, ellos se llevan cordialmente en pro de Lucía y Renn, de quienes, según People en español, tendrían legalmente la custodia compartida.

“El día de hoy, mi exesposo y yo tenemos una relación maravillosa. Estamos criando a dos hijos juntos”, contó el histrión.

