Ricky Martin

Ricky Martin y su sobrino ponen fin a su conflicto tras años de señalamientos y demandas

El cantante fue demandado por su sobrino Dennis Yadiel Sánchez por supuesto abuso sexual en 2022. Luego de casi 3 años en disputa, Ricky Martin y su familiar llegaron a un acuerdo.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video “Está lidiando con problemas mentales”: Ricky Martin rompe el silencio tras las acusaciones de su sobrino

Ricky Martin y su sobrino, Dennis Yadiel Sánchez, pusieron fin a su conflicto legal luego de casi 3 años, reportó el medio puertorriqueño ‘El Vocero’ este 8 de abril.

José Andreu Fuentes, abogado del cantante, confirmó al medio antes citado que los involucrados llegaron a un acuerdo, luego de que ambas partes solicitaran que se desestimara la demanda y la contrademanda que los enfrentaba.

“Se trata de un acuerdo de desestimación de ambas partes con perjuicio, o sea que ambas partes, uno a cambio del otro, desisten del caso, y lo terminan para siempre. Con perjuicio que quiere decir que no pueden volver a demandarse por estos hechos”, explicó.

“La consideración única fue desistir con perjuicio uno con el otro”, subrayó el abogado del intérprete de ‘Tu recuerdo’.

Según el medio, el acuerdo fue formalizado a través de una solicitud firmada por los abogados de los involucrados, en el que también se detalla que se exime a ambas partes de asumir los costos de honorarios y gastos judiciales. Además subrayó que no hubo un acuerdo económico ni de confidencialidad entre ambas partes.

El conflicto de Ricky Martin y su sobrino

El conflicto entre Ricky Martin y su sobrino comenzó en julio de 2022, cuando Dennis Yadiel Sánchez solicitó una orden de alejamiento contra su tío, a quien señalaba de presunto abuso.

Estas acusaciones fueron negadas de inmediato por el astro boricua, quien aseguró que los señalamientos lo estaban afectado tanto a él como a su familia. Asimismo, expresó que su sobrino estaba "lidiando con problemas mentales".

En septiembre de ese mismo año, Ricky Martin contrademandó a su sobrino por “extorsión, persecución maliciosa, abuso de derecho, daños y perjuicios”. Además, exigió una compensación de más de 20 millones de dólares, ya que alegó que las acusaciones lo habían hecho perder “contratos millonarios”.

En mayo de 2023, Dennis Yadiel exigió una compensación de 10 millones de dólares luego de interponer una contrademanda contra su tío, a quien acusaba de una presunta “conducta sexual no consensuada”.

